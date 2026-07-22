Святослав Вакарчук виступив для шахтарів ДТЕК, що готують енергосистему до зими

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Музикант спустився у шахту, що працює за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, щоб особисто підтримати працівників, які в умовах повномасштабної війни продовжують видобувати вугілля та готуватися до нового опалювального сезону.

«Для мене честь бути поруч із людьми, які щодня виконують надзвичайно складну роботу. Шахтарі працюють глибоко під землею, а результат їхньої праці відчуває вся країна. Дякую вам за витримку, силу та відданість Україні», — сказав Святослав Вакарчук.

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Шахтарі ДТЕК працюють у складних умовах через наближення бойових дій та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Попри небезпеку, вони продовжують забезпечувати видобуток вугілля для потреб української теплової генерації.

Раніше Святослав Вакарчук вже підтримував енергетиків, провівши імпровізований концерт у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК, майже повністю зруйнованої внаслідок російських ракетних атак.

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