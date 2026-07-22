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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

У вузьких джинсах і строкатому кроптопі з декольте: зірка реаліті вийшла на прогулянку з собакою

Емма Ернан продемонструвала на вулицях Лос-Анджелеса яскравий повсякденний аутфіт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Емма Ернан

Емма Ернан / © Getty Images

Американську зірку реалітішоу Selling Sunset Емму Ернан папараці заскочили на Мелроуз-Плейс у Лос-Анджелесі. Вона прогулювалася містом зі своїм милим песиком Джетом, якого тримала на руках.

Для виходу Емма обрала строкатий кроптоп із довгими рукавами, глибоким V-подібним декольте і вузлом на грудях. Річ була прикрашена яскравим абстрактним принтом у помаранчевих, рожевих, білих, жовтих і чорних відтінках.

Емма Ернан / © Getty Images

Емма Ернан / © Getty Images

Кроптоп Ернан поєднала з графітовими вузькими джинсами із завищеною талією, які підкреслили її струнку фігуру. Аутфіт білявка доповнила високими чорними замшевими чоботами на підборах і стьобаною сумкою на плечі.

Із аксесуарів на ній були чорні сонцезахисні окуляри, золоті сережки-кільця, браслети та каблучки. Біляве волосся Емма розпустила.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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