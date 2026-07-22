У вузьких джинсах і строкатому кроптопі з декольте: зірка реаліті вийшла на прогулянку з собакою

Емма Ернан / © Getty Images

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Американську зірку реалітішоу Selling Sunset Емму Ернан папараці заскочили на Мелроуз-Плейс у Лос-Анджелесі. Вона прогулювалася містом зі своїм милим песиком Джетом, якого тримала на руках.

Для виходу Емма обрала строкатий кроптоп із довгими рукавами, глибоким V-подібним декольте і вузлом на грудях. Річ була прикрашена яскравим абстрактним принтом у помаранчевих, рожевих, білих, жовтих і чорних відтінках.

Емма Ернан / © Getty Images

Кроптоп Ернан поєднала з графітовими вузькими джинсами із завищеною талією, які підкреслили її струнку фігуру. Аутфіт білявка доповнила високими чорними замшевими чоботами на підборах і стьобаною сумкою на плечі.

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Із аксесуарів на ній були чорні сонцезахисні окуляри, золоті сережки-кільця, браслети та каблучки. Біляве волосся Емма розпустила.

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