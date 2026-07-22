У стильному костюмі з деніму: принцеса Єлизавета вийшла в люди та випила пива

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

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Принцеса Єлизавета була заскочена на зустрічі "Всі за столом", організованій рестораном Resto National на площі Воссенплейн під час святкування Дня незалежності Бельгії.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Майбутня королева спробувала закуски та пиво, а також поспілкувалася з публікою. Одягнена принцеса Єлизавета була в костюм із деніму, волосся зібрала в низький хвіст, одягла золоті сережки-висячки та золотий браслет на зап'ястя, а також зробила легкий макіяж.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Вчора ввечері, нагадаємо, члени бельгійської королівської родини відвідали вечірній захід, де з'явилися повним складом.

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