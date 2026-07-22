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У стильному костюмі з деніму: принцеса Єлизавета вийшла в люди та випила пива
Спадкоємиця бельгійського престолу продовжує відвідувати заходи, присвячені святкуванню Національного дня.
Принцеса Єлизавета була заскочена на зустрічі "Всі за столом", організованій рестораном Resto National на площі Воссенплейн під час святкування Дня незалежності Бельгії.
Майбутня королева спробувала закуски та пиво, а також поспілкувалася з публікою. Одягнена принцеса Єлизавета була в костюм із деніму, волосся зібрала в низький хвіст, одягла золоті сережки-висячки та золотий браслет на зап'ястя, а також зробила легкий макіяж.
Вчора ввечері, нагадаємо, члени бельгійської королівської родини відвідали вечірній захід, де з'явилися повним складом.