Невпізнанна Наталія Холоденко з салом у руці показала себе в молодості: "Мені тут 21 рік"

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Українська психологиня та блогерка Наталія Холоденко показала себе в молодості.

На знаменитість навіяли спогади. Тож вона погортала старі фотографії. Одним зі знімків Наталія Холоденко поділилась у своєму Instagram. Кадр був зроблений на вулиці. На ньому майбутня психологиня, якій тоді був всього 21 рік, позувала в спортивній куртці, а її кучеряве волосся було зібране у хвостики, у руці вона тримала чималий шматок сала.

Сама Наталія Холоденко, яка через повномасштабну війну проживає за кордоном, зізнається, що світлина викликала в ній щемливі почуття. Вона говорить, що згадує ту Україну, яка була за часів її молодості. Зараз все змінилось. А психологиня згадує ті часи лише на світлинах.

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Наталія Холоденко у молодості / © instagram.com/kholodenkon

«Зараз через вимушену еміграцію це викликає ще більше трепетних почуттів. Це те життя, в яке неможливо повернутися не тільки тому, що минули роки, а й тому, що тієї України вже не буде. Україна, в якій я виросла та жила, зникла. Зараз формується якийсь новий образ моєї країни, мого душевного дому», — поділилась психологиня.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Холоденко у спідній білизні показала свою фігуру після популярних уколів для схуднення. Психологиня продемонструвала, який вигляд має без фотошопу та фільтрів.

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