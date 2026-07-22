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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
650
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4 хв

Скандал навколо хіта Анни Трінчер: російський слід, заяви про "погрози" та відповідь команди

Команда зірки прокоментувала гучний інцидент і розставила крапки над «і».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Анна Трінчер, Володимир Курто

Анна Трінчер, Володимир Курто

Співачка Анна Трінчер опинилися в епіцентрі гучного скандалу через хіт «Маргарита». Команда артистки відреагувала на хвилю обвинувачень у розгорнутому коментарі.

Причиною стали заяви про можливий зв’язок одного з авторів композиції з російським шоубізнесом, а також заяви видання «МУЗВАР» про тиск на журналістів, які досліджували історію створення пісні.

Так, днями артистка випустила нову пісню, головною ідеєю якої мало б стати легкість, літо, танці та гарний настрій. «Маргарита» одразу стрімко почала набирати обертів і очолювала музичні тренди. А у яскравому кліпі знялося одразу декілька відомих зірок українського ТБ.

Проте журналісти видання «МУЗВАР» звернули увагу саме на склад команди, яка працювала над «Маргаритою». У результаті виявилося, що музику написав Володимир Курто. За інформацією видання, він родом із Донецька, але вже багато років живе в Москві та співпрацює з представниками російського шоубізнесу, серед яких, наприклад, Діма Білан, Григорій Лепс.

Пісня Анни Трінчер «Маргарита» — склад команди / © genius.com

Пісня Анни Трінчер «Маргарита» — склад команди / © genius.com

Володимир Курто

Володимир Курто

До речі, саме путініст Григорій Лепс посприяв переїзду композитора. Раніше Курто розповідав, що багато років тому емігрував з Києва до Москви, аби співпрацювати з одіозним артистом в його студії. Щоправда, навіть криваві злочини РФ не зупиняють Володимира від співання дифірамбів столиці держави-терористки під час війни.

Журналісти звернулися до піар-команди Анни Трінчер із проханням прокоментувати ситуацію. «МУЗВАР» стверджує, що замість пояснень видання зіткнулося з тиском. Зокрема, редакція заявила, що після запиту їм обмежили комунікацію з іншими артистами агентства, з яким співпрацює Анна.

Ба більше, «МУЗВАР» забив на сполох і через тиск. Видання опублікувало повідомлення з погрозами від невідомого чоловіка на ім’я Богдан. За словами редакції, незнайомець маніпулював ними з метою прибрати публікацію про «Анну Т.» у той період, коли вони готували матеріал саме про Анну Трінчер. Наразі «МУЗВАР» надав усі зібрані матеріали до правоохоронних органів й планує вирішувати конфлікт у правовому полі.

Скриншоти листування МУЗВАР з Богданом / © muzvar.com.ua

Скриншоти листування МУЗВАР з Богданом / © muzvar.com.ua

«У повідомленнях мовилося про те, що в разі публікації інформації про Анну Т. (відому жінку з українського шоубізнесу) „не буде Музвару“ і „не буде премії“. Водночас користувач пропонував редакції своєрідний „ненапад“ та діджитал-хабар у якості „іншого гучного інфоприводу“ за умови відмови від публікації цього матеріалу», — пише «МУЗВАР».

Видання також стверджує, що після журналістського запиту з проханням роз’яснити ситуацію кредити пісні були все ж змінені. Якщо спочатку автором музики був зазначений Володимир Курто, то згодом у даних про творців з’явилося замість нього інше ім’я — Сергій Назаров. МУЗВАР заявив, що зафіксував обидві версії зазначеної команди.

Пісня Анни Трінчер «Маргарита» — склад команди після змін / © music.youtube.com

Пісня Анни Трінчер «Маргарита» — склад команди після змін / © music.youtube.com

Реакція команди Анни Трінчер на скандал

Такі зміни в авторстві одразу викликали чималий резонанс у Мережі. Тож редакція сайту ТСН.ua звернулася до команди Анни Трінчер за офіційним коментарем. Представники артистки пояснили нам, що права на композицію були придбані у громадянина України, який виступав правовласником треку.

За словами команди, відповідний договір був укладений ще 2021 року, а сама угода здійснювалася не безпосередньо з автором музики, а через музичного брокера, який раніше викупив права на композицію.

У команді також наголосили, що Анна Трінчер «не була знайома з автором пісні Володимиром Курто, не мала з ним жодних контактів і ніколи не співпрацювала з ним». Після того як стало відомо про можливі зв’язки композитора з російською музичною індустрією, команда вирішила прибрати його ім’я з кредитів релізу.

«Рішення видалення цього автора було продиктоване бажанням не популяризувати автора, який пов’язаний із російською музичною індустрією, про що ми дізнались після виходу треку і не несемо колективної відповідальності за треті сторони договору протягом п’яти років з моменту придбання пісні. Саме тому сьогодні ми прагнемо максимально дистанціювати цей реліз від будь-яких асоціацій із російським музичним ринком», — зазначила команда співачки.

Анна Трінчер / © instagram.com/jannatrincher

Анна Трінчер / © instagram.com/jannatrincher

Окремо представники Анни Трінчер прокоментувала заяви «МУЗВАР» про нібито погрози журналістам. У NAME PR категорично заперечили будь-яку причетність до подібних повідомлень і наголосили на своїй позиції.

«Щодо повідомлень із погрозами, ми ще раз наголошуємо: NAME PR не має до них жодного стосунку. Ми категорично не підтримуємо будь-який тиск на журналістів. Ми не вважаємо за доцільне коментувати непідтверджені твердження, що ґрунтуються на припущеннях, приватному листуванні чи скріншотах без встановленого походження та доказової сили, а навпаки підриває репутацію чесної журналістики. Зі свого боку ми надали МУЗВАР всю інформацію, якою володіємо, та відкрито пояснили обставини придбання прав і позицію команди», — йдеться у заяві.

Водночас NAME PR запевняє, що надали редакції «МУЗВАР» усю інформацію, якою володіли щодо придбання прав на пісню, та виступають за «конструктивний діалог між медіа й представниками музичної індустрії».

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