Повністю гола Анна Трінчер з цитрусами на грудях занурила в атмосферу яскравих 2000-х

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

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Українська співачка Анна Трінчер презентувала новий літній сингл «Маргарита».

Артистка зняла яскравий кліп, у якому поєднала сміливі образи, ностальгію за епохою 2000-х і появу цілої плеяди українських знаменитостей. Одним із найпікантніших моментів відео стали кадри, де артистка позує повністю оголеною, прикривши інтимні місця фруктами.

Анна Трінчер / © Пресслужба Анни Трінчер

Водночас у новій відеороботі Трінчер зібрала на одному майданчику відомих українських телеведучих і шоуменів, які перевтілилися у яскравих персонажів телевізійної епохи нульових. Так, шеф-кухар Володимир Ярославський постав у ролі фітнес-тренера, Григорій Решетнік та Оксана Гутцайт зіграли емоційних ведучих телемагазину, а також у кліпі з’явилися Олександр Педан і Дмитро Коляденко.

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За словами виконавиці, головною ідеєю роботи стало бажання повернути атмосферу часу, коли на екранах панували яскраві кольори, ексцентричні образи та повна свобода самовираження. Цього разу Анна зробила ставку на легкість, літо, танці та гарний настрій.

«Зараз суспільство і тренди диктують нам певну стриманість, правильність та мінімалізм. Але я так сумую за тим часом, коли все було максимально яскравим, виразним, ексцентричним і без жодних рамок! Ми хотіли передати цей вайб, коли люди не боялися бути занадто епатажними. „Маргарита“ створена для задоволення й танців», — поділилася Анна Трінчер.

Співачка також розповіла, що на створення пісні її надихнули власні прихильники. Вони ділилися, що їм бракує легких українських хітів для літніх поїздок і відпочинку. Саме тому «Маргарита» задумувалася як трек, який асоціюватиметься з морем, сонцем, вечірками та безтурботними канікулами.

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