Муза відомої картини Боттічеллі могла померти після зґвалтування: вчені висунули нову версію

«Народження Венери» Сандро Боттічеллі

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Упродовж століть вважалося, що Сімонетта Веспуччі — флорентійська красуня XV століття, яку пов’язують із образом Венери на картинах Сандро Боттічеллі, — померла від туберкульозу. Проте нове дослідження вчених із Лондонського університету королеви Марії пропонує іншу версію: причиною смерті могла стати апоплексія пухлини гіпофіза — гострий стан, за якого пухлина раптово кровоточить або швидко збільшується.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Сімонетта Веспуччі, яку вважають музою Боттічеллі та натхненницею для створення полотен «Народження Венери» і «Весна», померла 1476 року у віці 23 років. Історичні джерела свідчать, що перед смертю вона поступово почала скаржитися на сильний головний біль, блювання, високу температуру та галюцинації. За життя лікарі пояснювали ці симптоми туберкульозом, однак сучасні науковці вважають, що вони більше відповідають клінічній картині апоплексії пухлини гіпофіза.

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Автори дослідження проаналізували історичні документи, зокрема листування між П’єро Веспуччі та Лоренцо де Медічі, у якому описані останні дні життя молодої жінки. Згідно з цими листами, перед різким погіршенням стану вона знепритомніла під час балу, після чого перебувала в темній кімнаті, страждаючи від сильного головного болю, блювання, гарячки та галюцинацій.

На думку дослідників, крововилив у пухлину могли спровокувати різкі фізичні навантаження. Вони розглядають дві можливі версії: інтенсивний танець із численними стрибками або сексуальне насильство. Старший автор дослідження Паоло Поцціллі зазначив, що насильницькі рухи під час зґвалтування могли прискорити розрив оболонки гіпофіза, якщо пухлина вже існувала.

У своїй роботі вчені також посилаються на дослідження італійської дослідниці Джованни Страно. Вона навела історичне свідчення, згідно з яким незадовго до смерті Сімонетта перебувала на березі річки Арно у Флоренції, де, за словами сучасника тих подій, її нібито зґвалтував Альфонсо II Арагонський, герцог Калабрії. Дослідники наголошують, що саме це історичне свідчення стало однією з підстав для розгляду такої версії розвитку подій.

Щоб перевірити припущення про захворювання, науковці застосували алгоритм розпізнавання облич, заснований на моделі глибокого навчання. Вони проаналізували п’ять портретів Сімонетти Веспуччі та виявили риси, які можуть свідчити про аденому гіпофіза. Зокрема, дослідники звернули увагу на косоокість, яку можна помітити й на картині «Народження Венери». На їхню думку, це могло бути не художнім задумом, а відображенням реального стану здоров’я моделі.

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Ще однією деталлю стала картина Боттічеллі «Алегоричний портрет жінки», де жінка, яку вважають Сімонеттою Веспуччі, зображена так, ніби годує грудьми. Оскільки історичних свідчень про народження дітей у неї немає, автори дослідження припускають, що художник міг несвідомо відобразити симптом галактореї — виділення молока, яке може виникати у людей з гормонально активною аденомою гіпофіза.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тривале перебування у стані невагомості провокує стрімку втрату маси людського серця, що створює абсолютно несподівану загрозу для астронавтів під час їхнього повернення на Землю.

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