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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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101
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Чоловік знайшов на вулиці картину в золотій рамці й забрав її собі — чим все закінчилося

Чоловік навіть не здогадувався про справжню цінність полотна і про те, що знайшов дорогоцінний витвір мистецтва.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Андрес Уртадо демонструє картину іспанського художника Хоакіна Сорольї, яку він знайшов на вулиці. Фото: The Guardian

Андрес Уртадо демонструє картину іспанського художника Хоакіна Сорольї, яку він знайшов на вулиці. Фото: The Guardian / © theguardian.com

В Іспанії чоловік випадково знайшов на вулиці картину, яка зацікавила його лише через свою золоту рамку, але згодом з’ясувалося, що це справжній витвір мистецтва.

Про це пише видання The Guardian.

Прийшовши додому, він почав роздивлятися картину уважніше та навіть спробував знайти про неї якусь інформацію в Інтернеті. Пізніше стало відомо, що робота може бути справжнім твором Сорольї, вартість якого сягає сотень тисяч євро.

Після перевірки через аукціонний дім у Мадриді з’ясувалося, що це дійсно оригінальна картина відомого іспанського художника. А чоловік відразу повідомив про свою знахідку, тож картину повернули власникам.

Хто такий Хоакін Соролья

Хоакін Соролья — іспанський живописець, що народився у Валенсії у 1863 році і пішов із життя 1923 року. Він працював у напрямках постімпресіонізм, соціальний реалізм, імпресіонізм та натуралізм.

Він навчався у Королівській Академії мистецтв Сан Карлоса, а його вчителями були Франсіско Праділья та Гонсало Сальва Сімбор.

Нагадаємо, у Франції поліція під час рейду проти наркоторгівців випадково знайшла викрадену картину Пабло Пікассо. Полотно, за даними джерел, може коштувати десятки мільйонів євро.

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Дата публікації
Кількість переглядів
101
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