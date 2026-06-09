Загадка мандрівників у часі: на картині 160-річної давнини знайшли предмет із майбутнього

Дивна деталь на картині 19 століття спровокувала теорії про подорожі у часі / © wikipedia

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На відомому австрійському полотні дев’ятнадцятого століття уважні глядачі помітили молоду жінку, яка повністю зосередилася на невеликому предметі у своїх руках. Її поза та специфічний спосіб тримання речі настільки нагадують сучасну людину з гаджетом, що це миттєво спровокувало дискусії про реальність мандрівок у часі.

Про це пише Express.

Ілюзія сучасних технологій

Картина художника Фердинанда Георга Вальдмюллера під назвою «Очікування» зараз виставляється в мюнхенському музеї Нова Пінакотека. На полотні зображено юнака, який ховається за деревами та чекає на дівчину, що йде стежкою з таємничим предметом. Вона тримає цю річ двома руками та великими пальцями, абсолютно імітуючи звичні рухи сьогоднішніх власників мобільних телефонів.

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Колишній британський держслужбовець Пітер Рассел зауважив, що в середині дев’ятнадцятого століття кожен глядач без проблем впізнав би в цьому предметі звичайний молитовник. Однак стрімкий технологічний прогрес повністю змінив наше сприйняття та загальну інтерпретацію цього класичного твору мистецтва. Сьогодні людям набагато простіше побачити на картині дівчину зі смартфоном, аніж уявити читання кишенькової книги на ходу.

Спростування теорії змови

Найбільш логічним та науковим поясненням цієї загадки є те, що героїня картини просто читає невеличкий збірник молитов під час прогулянки. Хоча книжечка здається занадто компактною, у ту історичну епоху такі кишенькові видання були абсолютно звичним явищем для вірян. Жодного сенсорного екрана на полотні насправді немає.

Подібні курйози з пошуком сучасних гаджетів на старовинних картинах трапляються в мистецтві вже далеко не вперше. Кілька років тому колишній генеральний директор Apple Тім Кук пожартував, що побачив айфон на нідерландському полотні віком понад триста п’ятдесят років. Попри шалену популярність таких теорій у соціальних мережах, жодна з них так і не змогла надати реальних доказів існування мандрівників у часі.

Нагадаємо, нещодавно Мережу збурила давньогрецька статуя з «ноутбуком». Деякі конспірологи вважають цю скульптуру, створену близько 100 року до нашої ери, доказом подорожей у часі.

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