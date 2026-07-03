Воротар збірної Іспанії встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу

Унаї Сімон / © Associated Press

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Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон установив абсолютний рекорд чемпіонатів світу з футболу.

У четвер, 2 липня, іспанці розгромили Австрію (3:0) в матчі 1/16 фіналу ЧС-2026. Сімон у цьому поєдинку зберіг свої ворота недоторканними.

Таким чином, 29-річний іспанець став рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю хвилин поспіль без пропущених голів — 519.

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Сімон перевершив досягнення колишнього голкіпера збірної Італії Вальтера Дзенги, який 517 хвилин поспіль не пропускав на ЧС-1990.

Востаннє Сімон пропускав на Мундіалях ще в матчі групового етапу ЧС-2022 проти Японії (1:2).

Загалом Сімон має вже шість "сухих" матчів на Мундіалях. Лише один поєдинок відділяє його від рекордсмена іспанської збірної за цим показником Ікера Касільяса, який провів сім зустрічей без пропущених м'ячів на ЧС.

В 1/8 фіналу ЧС-2026 збірна Іспанії зіграє з Португалією, яка на старті плейоф здобула вольову перемогу над Хорватією (2:1).

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Матч Португалія — Іспанія відбудеться у понеділок, 6 липня, початок — о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу.

Також ми розповідали, що Роналду присвятив перемогу над Хорватією експартнеру, який загинув в автокатастрофі.

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