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"Він — легенда футболу": Роналду пояснив зворушливий жест після перемоги над Хорватією
Кріштіану вшанував пам'ять свого експартнера за збірною Діогу Жоти, який рівно рік тому загинув в автокатастрофі.
Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував вольову перемогу над Хорватією (2:1) в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
41-річний бомбардир пояснив, чому після фінального свистка одягнув футболку з номером 21, під яким грав за збірну його колишній партнер за національною командою Діогу Жота, який рівно рік тому загинув в автокатастрофі.
Роналду присвятив перемогу над хорватами Жоті, наголосивши, що той назавжди залишиться легендою футболу.
"Це особливий день для нашого Жоти, який згори освітлював нас. Ми знали, що він поруч із нами, і повинні були перемогти сьогодні, щоб якнайкраще вшанувати його пам'ять.
Я попрощався з ним, так. Він залишається легендою футболу, ми майже одного віку", — сказав Роналду для A Bola.
В 1/8 фіналу португальці позмагаються з Іспанією, яка на старті плейоф розгромила Австрію (3:0).
Матч Португалія — Іспанія відбудеться у понеділок, 6 липня, початок — о 22:00 за київським часом.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Раніше повідомлялося, що Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу.