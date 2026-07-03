Переписав історію: Роналду встановив віковий рекорд чемпіонатів світу

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив віковий рекорд чемпіонатів світу з футболу.

Зігравши в матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Хорватії, він став найстаршим гравцем в історії плейоф Мундіалів.

Роналду вийшов у стартовому складі на гру проти хорватів у віці 41 рік і 147 днів. Він побив рекорд англійського воротаря Пітера Шилтона, який було встановлено на Мундіалі-1990 (40 років і 292 дні).

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Цікаво, в цьому матчі ще один футболіст перевершив досягнення легенди "Трьох левів" — на другу сходинку піднявся хорватський півзахисник Лука Модрич (40 років і 296 днів).

Лука Модрич і Кріштіану Роналду / © Associated Press

Крім того, Роналду встановив історичний бомбардирський рекорд чемпіонатів світу — він став найстаршим автором голу в історії плейоф Мундіалів.

Нагадаємо, що португальці здолали Хорватію з рахунком 2:1 та вийшли до 1/8 фіналу, де позмагаються з Іспанією, яка на старті плейоф розгромила Австрію (3:0).

Матч Португалія — Іспанія відбудеться у понеділок, 6 липня, початок — о 22:00 за київським часом.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Роналду присвятив перемогу над Хорватією експартнеру, який загинув в автокатастрофі.

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