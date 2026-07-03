"Он — легенда футбола": Роналду объяснил трогательный жест после победы над Хорватией

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал волевую победу над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

41-летний бомбардир объяснил, почему после финального свистка надел футболку с номером 21, под которым играл за сборную его бывший партнер по национальной команде Диогу Жота, который ровно год назад погиб в автокатастрофе.

Роналду посвятил победу над хорватами Жоте, отметив, что тот навсегда останется легендой футбола.

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"Это особый день для нашего Жоты, который сверху освещал нас. Мы знали, что он рядом с нами, и должны были победить сегодня, чтобы лучше почтить его память.

Я попрощался с ним, да. Он остается легендой футбола, мы почти одного возраста", — сказал Роналду для A Bola.

В 1/8 финала португальцы сразятся с Испанией, которая на старте плей-офф разгромила Австрию (3:0).

Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира.

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