- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 564
- Время на прочтение
- 1 мин
"Он — легенда футбола": Роналду объяснил трогательный жест после победы над Хорватией
Криштиану почтил память своего экс-партнера по сборной Диогу Жоты, который ровно год назад погиб в автокатастрофе.
Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал волевую победу над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.
41-летний бомбардир объяснил, почему после финального свистка надел футболку с номером 21, под которым играл за сборную его бывший партнер по национальной команде Диогу Жота, который ровно год назад погиб в автокатастрофе.
Роналду посвятил победу над хорватами Жоте, отметив, что тот навсегда останется легендой футбола.
"Это особый день для нашего Жоты, который сверху освещал нас. Мы знали, что он рядом с нами, и должны были победить сегодня, чтобы лучше почтить его память.
Я попрощался с ним, да. Он остается легендой футбола, мы почти одного возраста", — сказал Роналду для A Bola.
В 1/8 финала португальцы сразятся с Испанией, которая на старте плей-офф разгромила Австрию (3:0).
Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля, начало — в 22:00 по киевскому времени.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Ранее сообщалось, что Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира.