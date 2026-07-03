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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
89
Время на прочтение
5 мин

Ландшафтный дизайн без разочарований: когда стоит делать всё самостоятельно, а когда довериться профессионалам

Красивый придомовой участок — это не только клумбы с цветами или ровный газон, но и продуманное пространство, в котором комфортно отдыхать, играть детям, собираться с друзьями или просто наслаждаться природой. Но стоит ли браться за обустройство сада самостоятельно или лучше обратиться к специалистам — давайте разберёмся.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Ландшафтный дизайн без разочарований

Ландшафтный дизайн без разочарований / © Associated Press

Когда мы говорим о наведении порядка во дворе, речь идет не только о деревьях, кустах или цветниках. Ландшафтный дизайн включает в себя также обустройство дорожек, террас, подпорных стенок, газонов, правильное размещение деревьев, планировку рельефа и даже решение проблем с водоотводом.

Для этого можно обратиться к ландшафтному дизайнеру, специализированной компании или даже в садовый центр, если он предлагает такие услуги. А если бюджет ограничен или есть желание воплотить в жизнь собственные идеи, часть работ вполне возможно выполнить самостоятельно.

В то же время универсального ответа на вопрос, кого именно нанимать, не существует. Одни компании занимаются всем: от проектирования до укладки плитки и посадки растений. Другие разрабатывают только дизайн-проект, а его реализацию придется организовывать отдельно. Издание The Washington Post собрало практические советы, которые помогут избежать дорогостоящих ошибок и создать сад своей мечты.

Вопросы, которые стоит задать себе

Прежде чем покупать растения или звонить дизайнеру, определитесь, каким вы видите свой будущий сад. Прежде всего, подумайте о бюджете. Нескольких тысяч может хватить на обновление уже имеющихся клумб, но полная реконструкция территории или обустройство террасы и дорожек потребует значительно больших затрат. Не менее важно ответить себе на несколько вопросов:

  • Вы хотите полностью преобразить участок или просто дополнить то, что уже есть?

  • Мечтаете ли вы о каком-то конкретном стиле, например, об английском саде, природном лугу или саде для умиротворения?

  • Нужны ли вам дорожки, подпорные стенки, патио, беседка, новый забор или терраса?

  • Должен ли остаться просторный газон для детей или домашних животных?

  • Сколько времени вы готовы уделять уходу за растениями?

  • Хотите, чтобы клумбы цвели весь сезон, или планируете выращивать овощи и фрукты?

  • Нужны ли насаждения, которые обеспечат уединение?

  • Есть ли проблемы с дренажом или нежелательными гостями, например косули или другими животными, повреждающими растения?

В поисках вдохновения стоит просматривать специализированные журналы, книги, сайты, страницы в социальных сетях или просто прогуливаться по району и обращать внимание на удачные решения других владельцев садов.

Как выбрать ландшафтного дизайнера

Если вы решили обратиться к специалисту, не торопитесь. Пригласите нескольких дизайнеров на участок, покажите территорию и выслушайте их идеи. Часто именно профессионалы предлагают интересные решения, о которых владельцы даже не задумывались.

Обязательно ознакомьтесь с портфолио, посмотрите уже реализованные проекты или пообщайтесь с предыдущими клиентами.

Также стоит помнить, что не все дизайнеры и компании одинаково хорошо работают в разных направлениях. Если вам нужны каменные дорожки, система полива, подпорные стены или изменение рельефа участка, убедитесь, что подрядчик имеет соответствующий опыт.

В договоре обязательно должно быть указано:

  • что именно входит в проект

  • подробные чертежи

  • схема расположения всех растений

  • перечень запланированных работ

Примите участие в создании проекта

Даже если дизайном занимается профессионал, не оставляйте этот процесс без внимания. Регулярно просматривайте эскизы и задавайте вопросы. Особенно важно уточнить:

  • Подходят ли предложенные растения именно для вашего участка. Они должны соответствовать не только вашим эстетическим предпочтениям, но и типу почвы, уровню освещенности и условиям дренажа. При необходимости можно проконсультироваться еще и со вторым специалистом.

  • Сколько ухода потребует сад. Если уход кажется слишком сложным или дорогостоящим, попросите пересмотреть проект и предложить менее прихотливые растения.

  • Какими будут растения через несколько лет. Важно оценить не только то, как будет выглядеть сад сразу после посадки, но и то, что произойдет через пять или десять лет. Иногда растения, которые кажутся компактными, со временем настолько разрастаются, что нарушают всю композицию.

Еще один нюанс, на который обращают внимание эксперты: быстрорастущие растения не всегда являются преимуществом. Некоторые компании сознательно рекомендуют именно такие виды, ведь они требуют регулярной обрезки, а значит, дополнительных услуг по уходу.

Как правильно выбрать исполнителей

Попросите компанию показать уже выполненные объекты и, если есть возможность, посетите их лично. При обсуждении предстоящих работ стоит выяснить:

  • как будет осуществляться дальнейший уход за растениями

  • какие гарантии предоставляются на растения и конструкции

  • заменят ли растения, если они погибнут, несмотря на надлежащий уход

  • когда могут начаться работы и сколько времени они продлятся

  • будут ли проверяться расположение подземных коммуникаций перед началом земляных работ

  • будут ли использоваться гербициды или пестициды и кто именно будет их применять

  • какой размер предоплаты необходим

Небольшой аванс — это обычная практика, ведь компании закупают материалы и растения за свой счет. Однако значительную часть оплаты лучше оставить до завершения работ — это стимулирует подрядчика выполнить все качественно.

Не спешите соглашаться на первую цену

Когда проект будет окончательно готов, обратитесь сразу к нескольким компаниям. Попросите подготовить фиксированную смету, включающую все работы и материалы. Разница в стоимости абсолютно одинаковых работ может быть значительной: иногда одна компания просит в два раза больше, чем другая.

Если вы планируете и в дальнейшем пользоваться услугами по уходу за садом, обязательно уточните, что именно входит в стоимость обслуживания, а за какие работы придется доплачивать отдельно.

Контролируйте процесс

Даже после начала работ не теряйте связь с подрядчиками. Регулярно осматривайте территорию, проверяйте состояние растений ещё до посадки и не откладывайте обсуждение любых замечаний.

Если после завершения работ растения не приживаются, несмотря на правильный уход с вашей стороны, немедленно обратитесь в компанию для проверки и, при необходимости, потребуйте их замены в соответствии с гарантийными условиями.

Красивый сад не появляется случайно. Он начинается с продуманного плана, реалистичного бюджета и правильного выбора людей, которые помогут воплотить идею в жизнь. Независимо от того, решите ли вы работать самостоятельно или доверите проект профессионалам, главное — не торопиться с решениями, внимательно относиться к деталям и помнить, что лучший ландшафтный дизайн — тот, который будет радовать не только этим летом, но и много лет спустя.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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