Очільник МЗС Польщі Сікорський / © Associated Press

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Росія готує операцію під чужим прапором. Москва планує використати українські безпілотники для «нападу» на державу-члена НАТО або на себе, щоб потім відповісти на цю «атаку».

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого візиту до США, передає Polsat News.

«Путін навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому. Він сказав: якщо на нас нападе країна НАТО, ми відповімо. Ось чому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські безпілотники та використати їх для нападу на країну НАТО або Росію, а потім відповісти на такий напад», — сказав Сікорський.

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Він пояснив, що Путін може вдатися до такого сценарію, бо «він у відчаї та програє» у війні в Україні.

Сікорський публічно звернувся до російського диктатора і закликав не робити цього.

«Такі режими завжди так роблять. Я пам’ятаю провокацію в Глівіце 1939 року, коли чоловіки Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції в тодішньому Рейху. Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ви плануєте, не робіть цього», — сказав керівник МЗС.

Загроза нападу РФ на НАТО — останні новини

Країни Європи на тлі загрози готуються до війни з Росією. Фінляндія будує бункери. За оцінками влади, лише в Гельсінкі налічується близько 5500 бункерів. А Польща восени прийматиме спільні військові навчання за участю британських і французьких військових.

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Тим часом, уряд Британії звернувся до населення із важливою заявою через російську загрозу. У країні розпочнуть кампанію про інформування населення, як готуватися до надзвичайних ситуацій, зокрема, як створити запаси продуктів харчування, ліків та основних засобів.

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