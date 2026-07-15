Катерина Тишкевич розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності: "Просила у Валіка шорти"

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вагітна первістком, розсекретила, скільки кіло вже набрала.

Знаменитість та її чоловік, актор Валентин Томусяк, чекають на поповнення в родині. Катерина Тишкевич в Instagram-stories говорить, що маля помітно росте. Разом із цим акторка набирає вагу. Знаменитість погладшала на дев’ять кілограм.

Акторка також чесно зізналась, що через чималий животик її одяг стає затісним. Тож, коли знаменитість йшла на курси для майбутніх матусь, то навіть одягнула шорти чоловіка, аби почуватися більш комфортно.

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«Вчора (14 липня — прим. ред.) був перший раз, коли я попросила позичити у Валіка шорти, щоб піти на захід. Я вже плюс дев’ять кілограм. Бейбік росте», — ділиться акторка.

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Зазначимо, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк одружились у лютому 2019 року. У червні цього року пара оголосила, що чекає на народження первістка.

Нагадаємо, ведуча Соломія Вітвіцька зараз теж вагітна. Нещодавно знаменитість приголомшила рішенням щодо декретної відпустки.

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