Екатерина Тышкевич рассекретила, сколько кило набрала во время беременности: "Просила у Валика шорты"

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая беременна первенцем, рассекретила, сколько кило уже набрала.

Знаменитость и ее муж, актер Валентин Томусяк, ждут пополнения в семье. Екатерина Тышкевич в Instagram-stories говорит, что малыш заметно растет. При этом актриса набирает вес. Знаменитость поправилась на девять килограмм.

Актриса также честно призналась, что из-за немалого животика ее одежда становится тесноватой. Поэтому, когда знаменитость шла на курсы для будущих мам, то даже одела шорты мужа, чтобы чувствовать себя более комфортно.

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«Вчера (14 июля — прим. ред.) был первый раз, когда я попросила одолжить у Валика шорты, чтобы пойти на мероприятие. Я уже плюс девять килограмм. Бейбик растет», — делится актриса.

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Отметим, Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк поженились в феврале 2019 года. В июне этого года пара объявила, что ждет рождения первенца.

Напомним, ведущая Саломея Витвицкая сейчас тоже беременна. Недавно знаменитость ошеломила решением по поводу декретного отпуска.

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