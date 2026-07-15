Мбаппе назвал причину поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Испании в 1/2 финала чемпионата мира-2026.

Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился победой испанцев со счетом 2:0.

После игры Мбаппе рассказал, что не удалось его команде и привело к поражению.

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"Мы не провели тот матч, который хотели, то ли тактически, то ли технически, то ли в общем уровне игры, который мы продемонстрировали. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не выигрываешь. Испания следовала своему плану, тому, которому она верна: это команда, которая любит контролировать мяч и контролировать темп. Идея заключалась в том, чтобы встречать их высоко, чтобы не разрешить этому искусственному темпу закрепиться, но нам это не удалось. Было слишком много технического брака, мы не смогли доставить им проблемы тогда, когда должны были это сделать.

Мы позволили им диктовать темп, именно мы должны были изменить эту расстановку сил, и в этом мы потерпели неудачу. С самого начала, в прессинге, в том, как мы пошли их встречать, мы постоянно оказывались в ситуации "три против двоих" в центре поля, а против Испании это уже сложно. У Фабиана Руиса и Родри было много времени для работы с мячом, не хватало коммуникации во время прессинга; нужно было играть один в один, заставить их бегать за нами, ведь это команда, которая не любит бегать без мяча. И даже когда мы возвращали себе мяч, технически наши первые передачи, первые касания не были достойны полуфинала чемпионата мира. Когда собираешь все это вместе, это оборачивается поражением.

Что я чувствую? Как и все — большое разочарование. Для нас было мечтой выйти в финал, дать нашей стране возможность мечтать, творить историю... Теперь это то, что нужно принять с поднятой головой. Разочарование огромное, мне тяжело подобрать слова. Придется поднять голову, поехать в отпуск и начать все сначала. Футбол никого не ждет. Впереди еще будут вызовы в клубах и сборной", — приводит слова Мбаппе издание RMC Sport.

В финале Испания сразится с победителем другого полуфинала, в котором в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени встретятся Англия и Аргентина.

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Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.

Ранее сообщалось, что сборная Испании повторила исторический рекорд по самой длинной серии без поражений.

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