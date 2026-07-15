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Сборная Испании повторила исторический рекорд по самой длинной серии без поражений
"Фурия Роха" повторила достижение Италии, которая также не проигрывала 37 матчей подряд.
Испания повторила исторический рекорд сборных по самой длинной серии без поражений в футболе.
Случилось это после матча 1/2 финала чемпионата мира-2026 против Франции. Испанцы победили со счетом 2:0 и вышли в финал.
С марта 2024 года команда Луиса де ла Фуэнте не проигрывает в 37 матчах подряд, что является повторением рекорда в истории мирового футбола.
"Фурия Роха" повторила достижение Италии, которая также не проигрывала 37 поединков подряд в 2018-2021 годах.
Серия учитывает результаты официальных и товарищеских матчей, но не включает серии пенальти. В 2025 году испанцы уступили в финале Лиги наций португальцам именно по 11-метровым.
Самые длинные серии без поражений в международном футболе
37 — Италия (2018-2021)
37 — Испания (2024 — продолжается)
36 — Аргентина (2019-2022)
35 — Алжир (2018-2021)
35 — Испания (2007-2009)
35 — Бразилия (1993-1996)
Стать единоличным рекордсменом по самой длинной серии без поражений сборная Испании может уже после следующего матча — в финале ЧМ-2026 действующим чемпионам Европы будет противостоять победитель пары Англия — Аргентина.
Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Франции пожаловался на судейство в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.