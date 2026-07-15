Сборная Испании повторила исторический рекорд по самой длинной серии без поражений

Сборная Испании по футболу / © Associated Press

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Испания повторила исторический рекорд сборных по самой длинной серии без поражений в футболе.

Случилось это после матча 1/2 финала чемпионата мира-2026 против Франции. Испанцы победили со счетом 2:0 и вышли в финал.

С марта 2024 года команда Луиса де ла Фуэнте не проигрывает в 37 матчах подряд, что является повторением рекорда в истории мирового футбола.

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"Фурия Роха" повторила достижение Италии, которая также не проигрывала 37 поединков подряд в 2018-2021 годах.

Серия учитывает результаты официальных и товарищеских матчей, но не включает серии пенальти. В 2025 году испанцы уступили в финале Лиги наций португальцам именно по 11-метровым.

Самые длинные серии без поражений в международном футболе

37 — Италия (2018-2021)

37 — Испания (2024 — продолжается)

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36 — Аргентина (2019-2022)

35 — Алжир (2018-2021)

35 — Испания (2007-2009)

35 — Бразилия (1993-1996)

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Стать единоличным рекордсменом по самой длинной серии без поражений сборная Испании может уже после следующего матча — в финале ЧМ-2026 действующим чемпионам Европы будет противостоять победитель пары Англия — Аргентина.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Франции пожаловался на судейство в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.

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