Женщина лишилась части ягодиц и едва выжила после свидания: что произошло

Свидание / © Pexels

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47-летняя американка Лейси Пеппер едва выжила после заражения некротическим фасциитом — опасной бактериальной инфекцией, которая разрушила часть тканей её ноги, ягодицы и промежности. Женщина считает, что причиной могли стать жареные креветки, которые она ела на свидании за неделю до заболевания.

Об этом сообщило издание LADBible.

Первые симптомы появились после того, как Лейси вернулась из рабочей поездки. Сначала она почувствовала общую слабость и боль, но решила, что это последствия долгой дороги. Однако уже через несколько дней её самочувствие резко ухудшилось: поднялась высокая температура, началась рвота, а передвигаться становилось всё труднее.

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Впоследствии дочь заметила на ноге матери пузырчатую сыпь. Сначала Лейси подумала, что это обычный фурункул, но уже на следующий день она почти не могла ходить. Врач посоветовал немедленно обратиться в больницу.

После госпитализации женщину срочно перевели в отделение неотложной помощи. Она была без сознания в течение трёх дней, а её семье сообщили, что у пациентки диагностировали некротический фасциит — тяжёлую бактериальную инфекцию, которая быстро разрушает мягкие ткани. Медики предупредили, что шансов выжить было немного.

В ходе экстренной операции врачи удалили поражённые ткани левой ноги, промежности и ягодицы. В результате женщина лишилась около 25% левой ягодицы, части интимной зоны и примерно четверти верхней части бедра.

На этом лечение не закончилось. В течение следующих двух месяцев Лейси перенесла ещё 17 операций по восстановлению повреждённых тканей, после чего ей пришлось заново учиться ходить.

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Медикам не удалось установить точную причину заражения. По словам женщины, у неё не было открытых ран или укусов насекомых, поэтому она предполагает, что инфекция могла быть связана с жареными креветками, которые она ела во время свидания в штате Мэриленд примерно за неделю до появления симптомов. В то же время врачи отмечают, что некротический фасциит могут вызывать различные бактерии, попадающие в организм разными путями, в частности через сырые или недостаточно термически обработанные морепродукты.

Прошло уже два года с тех пор, как это произошло, однако последствия болезни остаются. Лейси передвигается с помощью трости, и у нее остались большие рубцы после многочисленных операций. Она решила поделиться своей историей, чтобы привлечь внимание к опасности этого заболевания и призвать людей не медлить с обращением к врачам в случае появления подозрительных симптомов.

«Если у вас появится фурункул или что-то, что вас беспокоит, просто обратитесь к врачам», — призвала женщина.

Напомним, в Йеллоустонском национальном парке в США бизон напал на 65-летнего туриста, который фотографировал животное возле кемпинга. Инцидент был заснят на видео.

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