Вы прикасаетесь к ним каждый день: эксперты объяснили, после чего обязательно мыть руки

Мытье рук / © pixabay.com

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Большинство людей моет руки после посещения туалета или перед едой. Однако эксперты в сфере здравоохранения предупреждают, что одни из самых загрязненных микробами поверхностей — вещи, к которым мы прикасаемся каждый день, часто даже не задумываясь об этом.

Подробнее рассказывает UNILAD.

Платежные терминалы

По словам специалистов, одним из главных источников распространения инфекций являются клавиатуры платежных терминалов в магазинах, супермаркетах и кафе. Они каждый день контактируют с большим количеством людей.

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Микробиолог Джейсон Тетро объяснил, что при вводе PIN-кода человек нажимает на клавиши с достаточной силой, из-за чего на руках может оставаться значительное количество микроорганизмов.

По его словам, из-за того, что одним терминалом пользуются сотни людей, достаточно чтобы кто-то не помыл руки или сделал это ненадлежащим образом и микробы могут попасть к следующему пользователю.

Тетро отметил, что через такие поверхности могут передаваться вирусы гриппа, COVID-19, а также бактерии сальмонеллы, если перед этим человек касался сырого мяса.

Ручки продуктовых тележек

Еще одной зачастую недооцениваемой поверхностью эксперты назвали ручки продуктовых тележек.

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По словам Тетро, покупатели обычно сосредоточены на выборе товаров и не обращают внимания на то, к чему прикасаются. Поэтому они могут легко перенести микроорганизмы на лицо, что повышает риск простуды или боли в горле.

Мобильный телефон

Третьим предметом в списке стал смартфон.

Доктор Рао отметила, что телефоны накапливают бактерии и вирусы практически из всех мест, которые человек посещает в течение дня — от магазинов и ванных комнат до самолетов и спортзалов.

Она рекомендует дезинфицировать руки перед использованием телефона, а само устройство очищать несколько раз в неделю, чтобы снизить риск заражения.

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Как правильно пользоваться антисептиком

Тетро добавил, что, если нет возможности вымыть руки с мылом, эффективной альтернативой может быть антисептик на основе этилового спирта.

В то же время он подчеркнул, что средство должно оставаться на руках около 15 секунд после нанесения. Многие допускают ошибку, вытирая руки почти сразу, из-за чего антисептик не успевает подействовать.

По словам микробиолога, когда люди не могут понять, где подхватили простуду, ответ часто лежит на поверхности.

«Вы пользовались клавиатурой для ввода PIN-кода? Вы касались лица после этого?» — отметил он.

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