Переговоры с Макроном и запуск новой коалиции: Зеленский прибыл в Париж (видео)

Владимир и Елена Зеленские прибыли во Францию / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где проведет ряд стратегических переговоров, направленных на укрепление оборонных возможностей Украины. Главным приоритетом визита станет усиление противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Презентация новой противоракетной системы

По словам Президента, во время визита Украина впервые представит международным партнерам свою антибаллистическую программу. На специальную встречу соберутся лидеры государств, советники по национальной безопасности, а также представители ведущих оборонных компаний стран, которые способны внести конкретный вклад в построение новой антибаллистической системы Украины.

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«Сегодня здесь состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины гораздо больше возможностей для укрепления защиты», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, украинский лидер проведет двустороннюю встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и присоединится к заседанию Коалиции желающих, чтобы придать новую динамику этому оборонному формату.

Программа первой леди и участие украинских воинов в параде

Параллельно в Париже запланирована встреча первой леди Елены Зеленской с новым генеральным директором ЮНЕСКО. Стороны обсудят расширение стратегического партнерства и сотрудничества между организацией и Украиной.

Глава государства также поблагодарил Францию за историческую поддержку и сообщил, что украинские военнослужащие примут участие в официальном параде по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии.

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Дата публикации 14:57, 13.07.26 Количество просмотров 18 Зеленский с первой леди прибыли во Францию

Напомним, союзники на саммите в Париже готовят новое решение по ПВО Украины на фоне изменения ситуации на фронте.

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