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Переговоры с Макроном и запуск новой коалиции: Зеленский прибыл в Париж (видео)
В ходе визита во Францию Владимир Зеленский проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, запустит международный формат для построения новой антибаллистической системы и примет участие в заседании Коалиции желающих.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где проведет ряд стратегических переговоров, направленных на укрепление оборонных возможностей Украины. Главным приоритетом визита станет усиление противовоздушной и противоракетной обороны.
Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
Презентация новой противоракетной системы
По словам Президента, во время визита Украина впервые представит международным партнерам свою антибаллистическую программу. На специальную встречу соберутся лидеры государств, советники по национальной безопасности, а также представители ведущих оборонных компаний стран, которые способны внести конкретный вклад в построение новой антибаллистической системы Украины.
«Сегодня здесь состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины гораздо больше возможностей для укрепления защиты», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Кроме того, украинский лидер проведет двустороннюю встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и присоединится к заседанию Коалиции желающих, чтобы придать новую динамику этому оборонному формату.
Программа первой леди и участие украинских воинов в параде
Параллельно в Париже запланирована встреча первой леди Елены Зеленской с новым генеральным директором ЮНЕСКО. Стороны обсудят расширение стратегического партнерства и сотрудничества между организацией и Украиной.
Глава государства также поблагодарил Францию за историческую поддержку и сообщил, что украинские военнослужащие примут участие в официальном параде по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии.
Напомним, союзники на саммите в Париже готовят новое решение по ПВО Украины на фоне изменения ситуации на фронте.