Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 июля?

Луна рассказывает

Нынешний день — время перехода от старого лунного месяца к новому, и от негатива — к позитиву. С утра может нарастать напряжение, которое осложнит нашу жизнь — особенно в сфере отношений с окружающими людьми. Во второй половине дня тучи развеются, но и сил на работу — или действия другого рода — не останется, поэтому их очень важно экономить.

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Луна рекомендует

Для активных действий нынешний день не предназначен: в первой его половине этому помешает негативный энергетический фон, во втором — отсутствие необходимых для работы ресурсов. А вот строить планы на будущее не только можно, но и нужно: удастся выбрать правильные цели, в которые впоследствии останется только вдохнуть жизнь. Также звезды рекомендуют мечтать — этот день, единственный в лунном календаре, когда мечты могут стать реальностью.

Луна предостерегает

Не стоит перенапрягаться — достичь важных целей все равно не удастся, а тратить силы, которые и без того будут на исходе, неправильно. Решать важные вопросы, касающиеся общения с окружающими — прежде всего близкими — людьми тоже нежелательно: ни к чему кроме конфликта такие разговоры не принесут.

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