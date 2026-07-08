Названы самые грязные предметы, которых люди касаются каждый день: риск выше, чем кажется

Телефон / © Credits

Реклама

Заражение бактериями возможно не только после контакта с публичными туалетами или дверными ручками. Эксперты предупреждают, что многие предметы, которыми мы пользуемся ежедневно, могут накапливать микроорганизмы и представлять собой скрытый риск для здоровья.

Об этом пишет «Egeszseg Kalauz».

Специалисты отмечают, что опасность представляют не только очевидно загрязненные поверхности. Среди предметов, которые люди используют каждый день, особое внимание нуждаются в клавиатуре платежных терминалов, ручках магазинных тележек и смартфонах.

Реклама

Из-за того, что эти поверхности затрагивают большое количество людей, на них могут накапливаться бактерии и вирусы. Само по себе прикосновение к предмету не означает заражения, однако риск значительно возрастает, если после этого человек касается глаз, носа или рта.

Почему смартфон считают одним из самых грязных предметов

Эксперты отмечают, что мобильный телефон сопровождает человека почти всюду — дома, на работе, в транспорте, магазинах, спортзале, а некоторые пользуются им даже в туалете.

Из-за постоянного контакта с разными поверхностями смартфон накапливает микроорганизмы. Именно поэтому врачи советуют регулярно протирать дезинфицирующими салфетками и по возможности пользоваться им только чистыми руками.

Специалисты обращают внимание, что дома также есть предметы, часто остающиеся без должной очистки. Среди них:

Реклама

пульт дистанционного управления;

компьютерная клавиатура;

компьютерная мышь;

дверные ручки;

выключатели света;

руль автомобиля.

Регулярное очищение этих поверхностей помогает уменьшить риск распространения микроорганизмов.

Если рядом нет воды и мыла, можно использовать антисептик на спиртовой основе. В то же время эксперты отмечают: средство должно содержать не менее 60% спирта и оставаться на руках не менее 15 секунд, чтобы эффективно действовать.

Однако антисептик не заменяет мытье рук, если они заметно загрязнены, жирны или после контакта с сырым мясом, землей или другими загрязнениями. В таких случаях лучшим способом защиты остается тщательное мытье рук с мылом под проточной водой.

Эксперты рекомендуют всегда мыть руки перед едой, после посещения туалета, после работы в саду, приготовления сырого мяса и после контакта с поверхностями, которыми пользуются многие люди.

Реклама

В то же время они подчеркивают, что наибольшую опасность представляют не сами предметы, а привычка касаться лица грязными руками. Именно поэтому соблюдение правил гигиены остается одним из наиболее эффективных способов профилактики инфекций.

Напомним, во время смыва унитаза в воздух попадают крошечные капли воды с опасными бактериями, такими как кишечная палочка и золотистый стафилококк. Эксперимент в Китае показал, что вентиляция значительно снижает концентрацию биоаэрозолей. Закрытие крышки перед смыванием также уменьшает риск распространения микробов.

Новости партнеров