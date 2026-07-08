От утренней боли до беспокойства: какие малоизвестные признаки указывают на высокое кровяное давление

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Повышенное кровяное давление не зря называют «тихим убийцей», ведь это опасное состояние развивается годами без каких-либо видимых симптомов, пока не нанесет сокрушительный удар по организму. При отсутствии своевременного лечения и контроля стабильно высокое кровяное давление критически истощает сосуды, что в разы повышает риск возникновения инфарктов, инсультов, тяжелых поражений почек и сосудистой деменции.

Об этом пишет Daily Express.

Опытный врач Демьен назвал пять предупреждающих признаков того, что у вас может быть повышенное кровяное давление.

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По словам специалиста, коварство гипертонии заключается в том, что обычно человек чувствует себя вполне нормально, даже не подозревая об опасности. Дэмиен отмечает, что эта проблема касается многих взрослых, и большинство из них просто не знают о своём реальном состоянии.

Одним из неочевидных сигналов организма может быть утренняя головная боль. Специалист подчеркивает, что речь идет не об единичных случаях, а именно о хроническом, регулярном дискомфорте сразу после пробуждения, который ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

Также стоит обратить внимание на зрение и обязательно проконсультироваться с врачом, если перед глазами появляются пятна, туман или возникают внезапные эпизоды ухудшения видимости. Это связано с тем, что мелкие капилляры в органах зрения чрезвычайно чувствительны к любым скачкам давления внутри сосудистой системы.

Еще одним тревожным признаком является выраженная одышка при выполнении привычных дел, которые раньше не требовали значительных усилий. Например, даже после обычного подъема по лестнице человек может почувствовать, что начинает задыхаться и дышать гораздо тяжелее, чем обычно.

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Кроме того, среди признаков повышенного кровяного давления врач называет носовое кровотечение. Он отметил, что единичные случаи не являются серьезным признаком, однако частые или сильные носовые кровотечения в сочетании с любыми другими перечисленными выше симптомами не следует игнорировать.

Пятый признак, который, по словам Дэмиена, «часто остается незамеченным», — это чувство тревоги.

«Пациенты часто говорят об ощущении, которое они не могут объяснить, и это ощущение тревоги или беспокойства», — рассказал врач.

Специалисты отмечают, что единственный способ выяснить, есть ли у вас высокое кровяное давление, — это измерить его. Хотя у этого состояния мало предупреждающих признаков, некоторые симптомы могут указывать на то, что именно в этом и заключается проблема.

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Напомним, что британский врач-кардиолог назвал четыре фрукта, регулярное употребление которых помогает значительно укрепить сосуды и снизить риск сердечных заболеваний.

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