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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

Оладьи с черной смородиной: рецепт полезного летнего завтрака

Приготовьте вкусные оладьи на кефире с добавление черной смородины.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
235 ккал
Комментарии
Оладьи с черной смородиной

Оладьи с черной смородиной / © Credits

Готовятся очень быстро, получаются пышными и не опадают после остывания.

Ингредиенты

кефир
200 мл
мука пшеничная
220 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
2 ст. л.
масло растительное
1 ст. л. (в тесто) + для жарки
сода пищевая
1 ч. л.
соль
щепотка
смородина черная
70-100 г

  1. Смородину промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. В миске соедините кефир, соду, сахар и перемешайте.

  3. Добавьте яйцо, растительное масло, соль, просеянную муку и перемешайте до однородного состояния, тесто должно получиться достаточно густым.

  4. Выложите смородину и аккуратно еще раз перемешайте, чтобы не раздавить ягоды.

  5. В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые оладьи.

  6. Обжарьте с двух сторон, под закрытой крышкой до золотистого цвета.

  7. Снимайте оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впиталось лишнее масло.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Кефир используйте любой жирности.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
137
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