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Оладьи с черной смородиной: рецепт полезного летнего завтрака
Приготовьте вкусные оладьи на кефире с добавление черной смородины.
Готовятся очень быстро, получаются пышными и не опадают после остывания.
Ингредиенты
- кефир
- 200 мл
- мука пшеничная
- 220 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- масло растительное
- 1 ст. л. (в тесто) + для жарки
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- смородина черная
- 70-100 г
Смородину промойте и обсушите бумажным полотенцем.
В миске соедините кефир, соду, сахар и перемешайте.
Добавьте яйцо, растительное масло, соль, просеянную муку и перемешайте до однородного состояния, тесто должно получиться достаточно густым.
Выложите смородину и аккуратно еще раз перемешайте, чтобы не раздавить ягоды.
В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые оладьи.
Обжарьте с двух сторон, под закрытой крышкой до золотистого цвета.
Снимайте оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впиталось лишнее масло.
Советы:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Кефир используйте любой жирности.