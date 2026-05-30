Оладьи с брынзой и шпинатом: рецепт для завтрака или легкого перекуса
Аппетитная, быстрая в приготовлении закуска, которая идеально подойдет для завтрака или легкого перекуса.
Шпинат добавит оладьям сочность и яркий цвет, а брынза — солоноватый вкус. Подайте со сметаной или слабосоленой рыбкой.
Ингредиенты
- шпинат свежий
- 150 г
- брынза
- 100 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- кефир
- 100 мл
- мука пшеничная
- 4 ст. л.
- чеснок
- 1 зубчик
- разрыхлитель
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло
-
Шпинат промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Брынзу раскрошите вилкой.
Чеснок очистите, и выдавите через пресс.
Взбейте венчиком яйца с кефиром, добавьте шпинат, брынзу, чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
Всыпьте частями просеянную муку с разрыхлителем, (тесто должно получиться, как густая сметана).
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте тесто столовой ложкой и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Советы:
Брынзу можно заменить любым рассольным сыром — сулугуни, фета или адыгейским.