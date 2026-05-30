Категория
Рецепты
181
1 мин

Оладьи с брынзой и шпинатом: рецепт для завтрака или легкого перекуса

Аппетитная, быстрая в приготовлении закуска, которая идеально подойдет для завтрака или легкого перекуса.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
166 ккал
Оладьи с брынзой и шпинатом

Оладьи с брынзой и шпинатом

Шпинат добавит оладьям сочность и яркий цвет, а брынза — солоноватый вкус. Подайте со сметаной или слабосоленой рыбкой.

Ингредиенты

шпинат свежий
150 г
брынза
100 г
яйца куриные
2 шт.
кефир
100 мл
мука пшеничная
4 ст. л.
чеснок
1 зубчик
разрыхлитель
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Шпинат промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  2. Брынзу раскрошите вилкой.

  3. Чеснок очистите, и выдавите через пресс.

  4. Взбейте венчиком яйца с кефиром, добавьте шпинат, брынзу, чеснок, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  5. Всыпьте частями просеянную муку с разрыхлителем, (тесто должно получиться, как густая сметана).

  6. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте тесто столовой ложкой и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Советы:

  • Брынзу можно заменить любым рассольным сыром — сулугуни, фета или адыгейским.

