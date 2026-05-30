"Орешник", которым РФ ударила по Львовщине, изготовили еще в 2017 году - Reuters

«Орешник»

Баллистический ракетный комплекс «Орешник», которым россияне ударили по Львовской области в январе 2026 года, был изготовлен еще девять лет назад.

Об этом пишет Reuters.

Украинские ракетные эксперты утверждают, что этот «Орешник» был изготовлен в 2017 году из компонентов, происходивших из России и Беларуси.

«Мы были очень удивлены, потому что они говорят, что это очень новая ракета. Но если посмотреть на год сборки, там указан 2017 год», — сказал эксперт.

Напомним, 8 января Воздушные силы заявили об ударе Россией по Львову баллистической ракетой дальнего радиуса действия с полигона «Капустин Яр». Это, как указывали мониторинговые каналы, была ракета «Орешник».

Утром Россия признала применение «Орешника» и объяснила это якобы ответом на атаку Украины на резиденцию Путина на Валдае, которой на самом деле не было.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал о том, что такой удар вблизи границ ЕС и НАТО — это серьезная угроза безопасности на европейском континенте и испытания для трансатлантического сообщества.

«Путин использует баллистические ракеты промежуточной дальности вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации — это действительно глобальная угроза. И она требует глобального ответа», — написал Сибига.

СБУ продемонстрировала обломки «Орешника», которым РФ атаковала Львов, и квалифицирует этот удар как военное преступление.

Среди найденных деталей блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты), запчасти из двигательной установки, фрагменты механизма ориентации и сопла с платформы блока разведения и т.д.

