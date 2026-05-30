ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5362
Время на прочтение
1 мин

Утром РФ атакует крупный областной центр: раздаются взрывы, есть попадания — первые детали

Военные предупреждали о беспилотниках в направлении областного центра.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В субботу утром, 30 мая, российская армия атакует Запорожье. В областном центре произошли сильнейшие взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне атакуют промышленную инфраструктуру областного центра», — подчеркнул чиновник.

По его словам, известно о двух травмированных человеках. В частности, 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Что известно об атаке

В Запорожье от 07:27 объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о двигавшихся в направлении города беспилотниках. Произошли сильнейшие взрывы. По данным местных властей, в частности сработали силы ПВО.

Как сообщалось, в Херсоне дрон влетел в квартиру с людьми. Из-за атаки в Днепровском районе пострадали два человека: ранения получили 71-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
5362
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie