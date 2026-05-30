Взрывы. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В субботу утром, 30 мая, российская армия атакует Запорожье. В областном центре произошли сильнейшие взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне атакуют промышленную инфраструктуру областного центра», — подчеркнул чиновник.

По его словам, известно о двух травмированных человеках. В частности, 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Что известно об атаке

В Запорожье от 07:27 объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о двигавшихся в направлении города беспилотниках. Произошли сильнейшие взрывы. По данным местных властей, в частности сработали силы ПВО.

Как сообщалось, в Херсоне дрон влетел в квартиру с людьми. Из-за атаки в Днепровском районе пострадали два человека: ранения получили 71-летний мужчина и 70-летняя женщина.

