Утром РФ атакует крупный областной центр: раздаются взрывы, есть попадания — первые детали
Военные предупреждали о беспилотниках в направлении областного центра.
В субботу утром, 30 мая, российская армия атакует Запорожье. В областном центре произошли сильнейшие взрывы.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Россияне атакуют промышленную инфраструктуру областного центра», — подчеркнул чиновник.
По его словам, известно о двух травмированных человеках. В частности, 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.
Что известно об атаке
В Запорожье от 07:27 объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о двигавшихся в направлении города беспилотниках. Произошли сильнейшие взрывы. По данным местных властей, в частности сработали силы ПВО.
Как сообщалось, в Херсоне дрон влетел в квартиру с людьми. Из-за атаки в Днепровском районе пострадали два человека: ранения получили 71-летний мужчина и 70-летняя женщина.