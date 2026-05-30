ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Время на прочтение
2 мин

День ангела 30 мая: кого и как поздравлять с именинами

30 мая 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Какой сегодня, 30 мая, день ангела

Какой сегодня, 30 мая, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 30 мая

30 мая 2026 года поздравьте с именинами Исаакия.

Исаакий — древнееврейское происхождение, означает «тот, кто станет смеяться». В детстве ему свойственно резкое изменение настроения, он задумчив, умеет поставить на место обидчиков. Во взрослом возрасте становится активным, инициативным, любящим животных.

День ангела 30 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 30 мая — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 30 мая — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего зла, ведет верным путем и вдохновляет на добрые поступки. Желаю мира в душе, радости в сердце и счастливых событий в каждом дне.

***

С Днем ангела! Пусть твой охранник всегда стоит рядом, помогает в трудные мгновения и дарит силы двигаться вперед. Пусть жизнь будет светлой, наполненной любовью, добром и искренними людьми.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса щедро благословляют тебя здоровьем, спокойствием и удачей. Пусть каждый новый день доставляет радость, а мечты легко находят путь к осуществлению.

***

С Днем ангела тебя! Пусть твой ангел-хранитель всегда бережет от тревог и невзгод, а судьба дарит только приятные сюрпризы. Желаю гармонии, тепла и подлинного счастья в жизни.

***

Поздравляю с твоим Днем ангела! Пусть небесная опека будет крепкой, а сердце всегда чувствует поддержку и любовь. Пусть в жизни будет больше света, веры, вдохновения и добрых людей рядом.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie