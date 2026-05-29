В одной из стран НАТО заговорили о призыве женщин: когда могут ввести

В Эстонии обязательная служба в армии для женщин — это только вопрос времени. Главная причина — низкая рождаемость. В будущем в стране просто не хватит мужчин, чтобы полностью укомплектовать войско по оборонным планам.

Об этом заявила глава Департамента оборонных ресурсов (KRA) Ану Раннавески в эфире радиостанции Vikerraadio.

По словам главы ведомства, сейчас большинство призывников — это юноши. Однако уровень рождаемости мальчиков стремительно падает. Если 15–20 лет назад в Эстонии рождалось до 15 000 мальчиков в год, то сейчас этот показатель составляет всего 4000–5000. На ближайшие 14 лет молодых мужчин хватит, но к 2040 году проблема станет критической.

Раннавеска подчеркнула, что привлечение женщин к службе поможет избежать снижения требований к здоровью призывников-мужчин. Присяжный адвокат и член организации «Кайтселийт» Карин Мадиссон добавила, что для женщин стоит пересмотреть высокие физические требования и предложить им работу в логистике или медицине.

В свою очередь член парламентской комиссии по гособороне Лео Куннас отметил, что сейчас Эстония справляется без этого шага. Но в долгосрочной перспективе такой сценарий вполне возможен.

«Понятно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 4100 молодых людей, как предполагают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень ясной; мы не сможем укомплектовать 4100 человек», — заявила Анна Раннавеска.

Также должностная сторона выразила надежду, что общую военную обязанность для женщин введут уже в ближайшее время.

«Я надеюсь, что этот вопрос скорее относится к категории „когда“, а не „будет“», — подытожила она.

