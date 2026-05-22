После завершения войны Украину ждет новая демографическая угроза

Украинская семья за границей / © Getty Images

Реклама

После завершения войны Украина может столкнуться с новой демографической угрозой из-за выезда украинских мужчин за границу.

Об этом предупредила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью Новости.LIVE

«После отмены военного положения мужчины, которые сегодня находятся в разлуке со своими семьями, могут поехать туда. То есть семья соединится, но не в Украине, а в другой стране», — подчеркнула она.

Реклама

По словам демографини, такой риск будет расти, если в Украине мужчины не будут иметь стабильной работы и жилья, тогда как за рубежом у семей уже будет определенная социальная база для жизни.

«Если у мужчины здесь будет плохая работа или такая, которая его не устраивает, если здесь не будет им где жить, а там у них уже есть какое-никакое, но жилье, европейское жилье уже есть, и есть приемлемая работа для женщины, и она говорит, что ты приедешь, ты сможешь здесь устроиться на работу, риск этот есть. Эта угроза очень серьезная», — предупредила Либанова.

Напомним, украинский демограф Александр Гладун утверждает, что количество украинцев, которые планируют вернуться из-за границы после завершения войны, постепенно сокращается.

Новости партнеров