Мужчина прошел 100 000 шагов за один день: что произошло с его организмом

Британский ютубер Джек Месси Уэлш, известный под ником Jacksucksatlife, прошел 100 000 шагов в один день. Челлендж длился 15 часов 28 минут и 22 секунды.

Об этом пишет ladbible.

Уже после 25 тысяч шагов Джек пожаловался на боль в спине и усиление боли в лодыжках. Он отметил, что чувствует усталость, но в целом состояние еще более-менее нормальное.

После 75 000 шагов ситуация усугубилась. По словам Уэлша, ноги начали болеть примерно с 20 000 шагов, но самыми тяжелыми были последние 15 000 шагов.

«Каждый шаг причинял боль. Думаю, у меня распухли лодыжки, поэтому обувь стала менее удобной», — рассказал ютубер.

Джек Месси Уэлш завершил испытания, однако был полностью истощен. Он отметил, что не мог подняться на небольшой холм, чтобы вернуться в машину.

«Когда мы приехали домой, снять обувь оказалось настоящим испытанием», — поделился он.

Ранее Уэлш уже проходил 250 000 шагов в неделю, что привело к заметным изменениям в его физической форме. Новый челлендж со 100 тысячами шагов за один день стал еще более серьезным испытанием.

Напомним, некоторые исследования показывают, что люди, которые тренируются утром, имеют более низкий индекс массы тела и меньшую талию, чем занимающиеся позже. Есть и дополнительный эффект, утреннее движение часто влияет на пищевые решения в течение дня и делают их более осознанными.

Также движок помогает стабилизировать циркадные ритмы — внутренние часы организма, которые регулируют сон и пробуждение.

