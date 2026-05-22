Угрожает каждому пятому: медики предупредили об опасном мужском заболевании

Человек / © pixabay.com

Реклама

Медицинские работники предупреждают о заболевании яичек, которое, по имеющимся данным, поражает каждого пятого мужчину. Варикоцеле является удивительно распространенным состоянием, проявляющим у 15–20 процентов всех представителей мужского пола, и оно способно отрицательно влиять на фертильность.

Об этом пишет unilad.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), эти расширенные венозные сосуды наиболее часто встречаются с левой стороны мошонки, однако могут располагаться с любой стороны.

Реклама

Университетская больница NHS Милтон-Кинс объясняет: «Точная причина варикоцеле неизвестна. Возможно, дефект клапана в венах приводит к их расширению. Варикоцеле не всегда заметно, но оно влияет на кровоток в яичках».

Специалисты отмечают, что визуально болезнь может не проявляться на первых этапах, но внутренние разрушительные процессы все равно продолжаются.

«Если варикоцеле увеличится в размерах, это может привести к уменьшению яичек и, возможно, понижению фертильности. Лечение варикоцеле может улучшить фертильность, но это не гарантировано», — подчеркивают медицинское учреждение.

Какие главные симптомы

Профессор-уролог Сукс Минхас рассказал о некоторых специфических ощущениях, на которые мужчинам следует обратить особое внимание, в частности о «боли и дискомфорте в левом яичке». По данным эксперта, у 90 процентов пациентов с этим заболеванием симптомы поначалу проявляются именно с левой стороны.

Реклама

«Среди других распространенных ощущений могут быть тупая или ноющая боль, отек и атрофия яичек. Большие варикоцеле также описываются как ощущение, что в них застрял мешок с червями или извращенные вены», — добавил профессор.

При этом медик подчеркнул, что у части мужчин это состояние может протекать абсолютно бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику.

Связь между расширением вен и репродуктивной функцией прямой. Профессор Рамзи рассказал о том, как именно болезнь провоцирует мужское бесплодие из-за изменения температурного режима тела.

«Это происходит потому, что вокруг яичка накапливается больше крови, поскольку вены расширены, и приток крови происходит сверху, из брюшной полости, где кровь теплее», — пояснил Рамзи.

Реклама

Для нормального функционирования мужской репродуктивной системы необходимы особые условия, разрушаемые болезнью.

«Яички расположены в мошонке, потому что им необходима температура примерно на 3°C ниже температуры тела. Но варикоцеле нагревает яички и таким образом вызывает окислительный стресс», — подчеркнул профессор.

Из-за такого окислительного стресса определенные вредные химические вещества смешиваются с семенной жидкостью, что существенно снижает качество спермы. Однако хорошая новость заключается в том, что после своевременного и правильного лечения все функции должны вернуться к нормальному уровню.

Напомним, медики предупреждают о болезни Пейроне — состоянии, при котором в тканях полового члена образуется фиброзная рубцовая ткань. Заболевание может вызвать искажение органа во время эрекции, боли, эректильную дисфункцию и уменьшение его размера.

Реклама

Специалисты отмечают, что болезнь редко проходит самостоятельно, поэтому при появлении симптомов мужчинам советуют не медлить с обращением к врачу. Современная медицина предлагает медикаментозное, инъекционное и хирургическое лечение в зависимости от тяжести состояния.

Новости партнеров