Президент Чехии призвал НАТО «показать зубы» России

Реклама

Постоянное тестирование по России надежности восточного фланга НАТО должно получать решительный, жесткий и асимметричный ответ со стороны союзников. Попытки европейских лидеров решать пограничные инциденты исключительно по дипломатическому пути лишь развязывают Кремлю руки для дальнейшей эскалации.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Guardian.

Чешский лидер, отставной генерал и бывший глава Военного комитета НАТО, имеет уникальный для европейских политиков военный опыт и годами вел переговоры с Москвой. По его мнению, Североатлантический союз обязан радикально изменить правила игры.

Реклама

Россия научилась обходить Статью 5

Петр Павел отметил, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году российское командование подробно изучило механизмы принятия решений в НАТО. Москва разработала стратегию действий, которая балансирует на грани Статьи 5 о коллективной обороне, но никогда формально ее не пересекает, чтобы не вызвать полноценный военный ответ.

По словам чешского президента, российские генералы порой откровенно смеялись над параличом Альянса.

«Когда я спрашивал их, зачем они устраивают эти провокации в воздухе или опасно сближаются с военными кораблями в Черном и Балтийском морях, их ответ был: „Потому что мы можем“. Это именно то поведение, которое мы сами им позволили», — подчеркнул Павел.

На этой неделе истребитель НАТО уже сбил беспилотник над Эстонией, а схожие инциденты с российским РЭБ регулярно дезорганизуют жизнь в Латвии и Литве. Павел подчеркнул, что если нарушения воздушного пространства будут продолжены, Альянс должен принять железное решение сбивать любые летательные аппараты РФ — как беспилотные, так и пилотируемые.

Реклама

Ассиметричный удар: отключение интернета и банков

Кроме прямого военного ответа на границах, Павел предлагает применять против России «асимметричные» шаги, которые не убивают людей, но крайне болезненны для ее экономики и технологий.

Среди предложенных чешским лидером вариантов:

полное отключение России от глобального интернета;

блокирование работы ее спутников (генерал напомнил, какую колоссальную роль сыграл Starlink на поле боя в Украине);

окончательное отрезание всех российских банков от мировых финансовых систем.

Он напомнил, что Россия действует по доктрине «эскалация ради деэскалации». Чем больше НАТО молчит, тем дальше будет заходить Кремль. В то же время Павел привел пример с российским «теневым флотом»: как только ЕС перешел от слов к реальным санкциям, этот флот мгновенно перенаправили в другие регионы.

Критика Вашингтона и пассивность Европы

Чешский президент выразил разочарование из-за нехватки решительности со стороны Соединенных Штатов по давлению на Россию. Ранее он отмечал, что Дональд Трамп своими заявлениями подорвал авторитет НАТО сильнее Путина за многие годы.

Реклама

Павел призвал американских переговорщиков — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — действовать более жестко и прямо связывать любое ослабление санкций с полным прекращением огня и мирными переговорами на условиях вывода российских войск из Украины.

Кроме того, бывший генерал жестко подверг критике саму Европу за неспособность сформировать собственную стратегию безопасности на послевоенный период.

«Вместо этого мы в большинстве своем ждем, что придет из Вашингтона… Если мы не выступаем с собственными предложениями, то выглядим слабыми или дезориентированными», — резюмировал Петр Павел.

Напомним, генерал НАТО объяснил, почему Россия действительно не боится Альянса. Постоянные обвинения Кремля в адрес НАТО не более чем пропагандистский штамп, ведь российское командование не стало бы отправлять силы из Ленинградского военного округа на войну против Украины, если бы действительно видело в Альянсе опасность.

Реклама

Новости партнеров