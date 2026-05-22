НАТО должна показать зубы Кремлю: Петр Павел призвал сбивать авиацию РФ и блокировать интернет
Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО прекратить дипломатические реверансы и жестко отвечать на российские провокации.
Постоянное тестирование по России надежности восточного фланга НАТО должно получать решительный, жесткий и асимметричный ответ со стороны союзников. Попытки европейских лидеров решать пограничные инциденты исключительно по дипломатическому пути лишь развязывают Кремлю руки для дальнейшей эскалации.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Guardian.
Чешский лидер, отставной генерал и бывший глава Военного комитета НАТО, имеет уникальный для европейских политиков военный опыт и годами вел переговоры с Москвой. По его мнению, Североатлантический союз обязан радикально изменить правила игры.
Россия научилась обходить Статью 5
Петр Павел отметил, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году российское командование подробно изучило механизмы принятия решений в НАТО. Москва разработала стратегию действий, которая балансирует на грани Статьи 5 о коллективной обороне, но никогда формально ее не пересекает, чтобы не вызвать полноценный военный ответ.
По словам чешского президента, российские генералы порой откровенно смеялись над параличом Альянса.
«Когда я спрашивал их, зачем они устраивают эти провокации в воздухе или опасно сближаются с военными кораблями в Черном и Балтийском морях, их ответ был: „Потому что мы можем“. Это именно то поведение, которое мы сами им позволили», — подчеркнул Павел.
На этой неделе истребитель НАТО уже сбил беспилотник над Эстонией, а схожие инциденты с российским РЭБ регулярно дезорганизуют жизнь в Латвии и Литве. Павел подчеркнул, что если нарушения воздушного пространства будут продолжены, Альянс должен принять железное решение сбивать любые летательные аппараты РФ — как беспилотные, так и пилотируемые.
Ассиметричный удар: отключение интернета и банков
Кроме прямого военного ответа на границах, Павел предлагает применять против России «асимметричные» шаги, которые не убивают людей, но крайне болезненны для ее экономики и технологий.
Среди предложенных чешским лидером вариантов:
полное отключение России от глобального интернета;
блокирование работы ее спутников (генерал напомнил, какую колоссальную роль сыграл Starlink на поле боя в Украине);
окончательное отрезание всех российских банков от мировых финансовых систем.
Он напомнил, что Россия действует по доктрине «эскалация ради деэскалации». Чем больше НАТО молчит, тем дальше будет заходить Кремль. В то же время Павел привел пример с российским «теневым флотом»: как только ЕС перешел от слов к реальным санкциям, этот флот мгновенно перенаправили в другие регионы.
Критика Вашингтона и пассивность Европы
Чешский президент выразил разочарование из-за нехватки решительности со стороны Соединенных Штатов по давлению на Россию. Ранее он отмечал, что Дональд Трамп своими заявлениями подорвал авторитет НАТО сильнее Путина за многие годы.
Павел призвал американских переговорщиков — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — действовать более жестко и прямо связывать любое ослабление санкций с полным прекращением огня и мирными переговорами на условиях вывода российских войск из Украины.
Кроме того, бывший генерал жестко подверг критике саму Европу за неспособность сформировать собственную стратегию безопасности на послевоенный период.
«Вместо этого мы в большинстве своем ждем, что придет из Вашингтона… Если мы не выступаем с собственными предложениями, то выглядим слабыми или дезориентированными», — резюмировал Петр Павел.
