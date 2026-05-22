НАТО должна показать зубы Кремлю: Петр Павел призвал сбивать авиацию РФ и блокировать интернет

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО прекратить дипломатические реверансы и жестко отвечать на российские провокации.

Ирина Игнатова
Президент Чехии призвал НАТО «показать зубы» России

Постоянное тестирование по России надежности восточного фланга НАТО должно получать решительный, жесткий и асимметричный ответ со стороны союзников. Попытки европейских лидеров решать пограничные инциденты исключительно по дипломатическому пути лишь развязывают Кремлю руки для дальнейшей эскалации.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Guardian.

Чешский лидер, отставной генерал и бывший глава Военного комитета НАТО, имеет уникальный для европейских политиков военный опыт и годами вел переговоры с Москвой. По его мнению, Североатлантический союз обязан радикально изменить правила игры.

Россия научилась обходить Статью 5

Петр Павел отметил, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году российское командование подробно изучило механизмы принятия решений в НАТО. Москва разработала стратегию действий, которая балансирует на грани Статьи 5 о коллективной обороне, но никогда формально ее не пересекает, чтобы не вызвать полноценный военный ответ.

По словам чешского президента, российские генералы порой откровенно смеялись над параличом Альянса.

«Когда я спрашивал их, зачем они устраивают эти провокации в воздухе или опасно сближаются с военными кораблями в Черном и Балтийском морях, их ответ был: „Потому что мы можем“. Это именно то поведение, которое мы сами им позволили», — подчеркнул Павел.

На этой неделе истребитель НАТО уже сбил беспилотник над Эстонией, а схожие инциденты с российским РЭБ регулярно дезорганизуют жизнь в Латвии и Литве. Павел подчеркнул, что если нарушения воздушного пространства будут продолжены, Альянс должен принять железное решение сбивать любые летательные аппараты РФ — как беспилотные, так и пилотируемые.

Ассиметричный удар: отключение интернета и банков

Кроме прямого военного ответа на границах, Павел предлагает применять против России «асимметричные» шаги, которые не убивают людей, но крайне болезненны для ее экономики и технологий.

Среди предложенных чешским лидером вариантов:

  • полное отключение России от глобального интернета;

  • блокирование работы ее спутников (генерал напомнил, какую колоссальную роль сыграл Starlink на поле боя в Украине);

  • окончательное отрезание всех российских банков от мировых финансовых систем.

Он напомнил, что Россия действует по доктрине «эскалация ради деэскалации». Чем больше НАТО молчит, тем дальше будет заходить Кремль. В то же время Павел привел пример с российским «теневым флотом»: как только ЕС перешел от слов к реальным санкциям, этот флот мгновенно перенаправили в другие регионы.

Критика Вашингтона и пассивность Европы

Чешский президент выразил разочарование из-за нехватки решительности со стороны Соединенных Штатов по давлению на Россию. Ранее он отмечал, что Дональд Трамп своими заявлениями подорвал авторитет НАТО сильнее Путина за многие годы.

Павел призвал американских переговорщиков — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — действовать более жестко и прямо связывать любое ослабление санкций с полным прекращением огня и мирными переговорами на условиях вывода российских войск из Украины.

Кроме того, бывший генерал жестко подверг критике саму Европу за неспособность сформировать собственную стратегию безопасности на послевоенный период.

«Вместо этого мы в большинстве своем ждем, что придет из Вашингтона… Если мы не выступаем с собственными предложениями, то выглядим слабыми или дезориентированными», — резюмировал Петр Павел.

Напомним, генерал НАТО объяснил, почему Россия действительно не боится Альянса. Постоянные обвинения Кремля в адрес НАТО не более чем пропагандистский штамп, ведь российское командование не стало бы отправлять силы из Ленинградского военного округа на войну против Украины, если бы действительно видело в Альянсе опасность.

