Почему кот долго смотрит в глаза и не моргает: объяснение экспертов

Зооэксперты объяснили подлинное значение кошачьего взгляда и когда следует обратить внимание на поведение животного.

Кот

Кот / © pexels.com

Многие владельцы кошек замечали, как их любимец долго смотрит прямо в глаза и почти не моргает. Такое поведение часто кажется проявлением любви, однако специалисты объясняют, что все не столь однозначно.

Об этом рассказали зооэксперты проекта Animal Wised.

По их словам, длительный и неподвижный взгляд может быть способом сообщить о своем состоянии или намерениях.

«Если ваша кошка смотрит на вас, не моргая, это не значит, что она любит вас. Эта точка зрения может быть ее способом сообщить вам, что что-то не так», — отметили специалисты.

Неотрывная точка зрения может выражать дискомфорт, настороженность или предупреждение. Возможно, человек подошел слишком близко или касается чего-то принадлежащего кошке.

Настоящим проявлением привязанности считается медленное моргание глазами.

«Когда она медленно моргает глазами, это проявление привязанности. Это как кошачье объятие глазами», — объяснили эксперты.

Специалисты советуют соответствовать кошке таким же спокойным медленным морганием, чтобы укрепить контакт.

Если внимательный взгляд сочетается с постоянным мяуканьем, кошка, вероятнее всего, что-то просит — еду, внимание или игру.

Если кошка смотрит на хозяина пока тот спит, это положительный знак.

«Она защищает вас, потому что вы часть ее семьи», — уверяют эксперты.

Важно обращать внимание на другие сигналы: расширенные зрачки, сгорбленную спину или закрученный хвост. Это может свидетельствовать о тревоге или страхе.

Эксперты подытоживают, что взгляд кошки может выражать привязанность, любопытство, контроль ситуации или оценку человека.

Напомним, коты воспринимают мир иначе, чем люди. Из-за дихроматического зрения они видят преимущественно оттенки серого, синего и желтого, зато прекрасно ориентируются в темноте и замечают малейшие движения.

Специалисты отмечают, что для котов важнее внешности человека голос, запах и поведение. Ученые также отмечают, что общение с котами помогает снижать стресс и положительно влияет на здоровье человека.

