Почему кот долго смотрит в глаза и не моргает: объяснение экспертов
Зооэксперты объяснили подлинное значение кошачьего взгляда и когда следует обратить внимание на поведение животного.
Многие владельцы кошек замечали, как их любимец долго смотрит прямо в глаза и почти не моргает. Такое поведение часто кажется проявлением любви, однако специалисты объясняют, что все не столь однозначно.
Об этом рассказали зооэксперты проекта Animal Wised.
По их словам, длительный и неподвижный взгляд может быть способом сообщить о своем состоянии или намерениях.
«Если ваша кошка смотрит на вас, не моргая, это не значит, что она любит вас. Эта точка зрения может быть ее способом сообщить вам, что что-то не так», — отметили специалисты.
Неотрывная точка зрения может выражать дискомфорт, настороженность или предупреждение. Возможно, человек подошел слишком близко или касается чего-то принадлежащего кошке.
Настоящим проявлением привязанности считается медленное моргание глазами.
«Когда она медленно моргает глазами, это проявление привязанности. Это как кошачье объятие глазами», — объяснили эксперты.
Специалисты советуют соответствовать кошке таким же спокойным медленным морганием, чтобы укрепить контакт.
Если внимательный взгляд сочетается с постоянным мяуканьем, кошка, вероятнее всего, что-то просит — еду, внимание или игру.
Если кошка смотрит на хозяина пока тот спит, это положительный знак.
«Она защищает вас, потому что вы часть ее семьи», — уверяют эксперты.
Важно обращать внимание на другие сигналы: расширенные зрачки, сгорбленную спину или закрученный хвост. Это может свидетельствовать о тревоге или страхе.
Эксперты подытоживают, что взгляд кошки может выражать привязанность, любопытство, контроль ситуации или оценку человека.
Напомним, коты воспринимают мир иначе, чем люди. Из-за дихроматического зрения они видят преимущественно оттенки серого, синего и желтого, зато прекрасно ориентируются в темноте и замечают малейшие движения.
Специалисты отмечают, что для котов важнее внешности человека голос, запах и поведение. Ученые также отмечают, что общение с котами помогает снижать стресс и положительно влияет на здоровье человека.