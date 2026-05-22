Девушка случайно проглотила AirPods вместо таблетки: что произошло дальше

Американка Карли Беллмер случайно проглотила левый наушник Apple AirPod, перепутав его с таблеткой ибупрофена.

По словам Карли Беллмера, инцидент произошел, когда она собиралась ложиться спать. В одной руке она держала наушник, а в другой — большую таблетку ибупрофена дозировкой 800 мг. Отвлекшись, женщина положила в рот AirPod и запила его водой.

Видео с рассказом о событии набрало более 2,4 миллионов просмотров в TikTok. Часть пользователей выразила скептицизм по поводу реальности этой истории, обвинив блоггершу в попытке привлечь внимание. В то же время, другие подписчики отметили, что таблетка ибупрофена такой дозы по размерам действительно напоминает форму наушника.

Впоследствии Беллмер опубликовала подтверждение, отметив, что рентгеновский снимок зафиксировал нахождение постороннего предмета в организме. Также она поделилась необычным опытом: находясь внутри наушник смог записать и отправить голосовое сообщение, которое она надиктовала подруге.

«Рентген показал, что я его выпустила. У меня было чувство, что я его выпустила. Я не доставала его, но я знаю, что он вышел. Я знаю, что он был в моем желудке и больше его нет», — сообщила американка, добавив, что поделилась историей в образовательных целях.

