Прятал камеры в ручках: учитель-педофил сделал более миллиона фото школьниц под юбками

Мэтью Гилкса приговорили к 16 годам заключения / Фото: британская полиция

В пятницу, 15 мая, бывший учитель средней школы из британского Манчестера приговорен к 16 годам лишения свободы за масштабное сексуальное насилие и создание более миллиона интимных снимков несовершеннолетних учениц с помощью скрытых камер.

О шокирующих масштабах преступлений британского педофила сообщает Daily Star.

Случайное разоблачение и арсенал шпионской техники

Масштабная преступная деятельность 47-летнего Мэтью Гилкса была раскрыта совершенно случайно в августе 2024 года. Извращенца поймали с поличным, когда он пытался сфотографировать детей в развлекательном центре. Полиция отследила автомобиль злоумышленника, когда он покидал парковку, и оперативно задержала его.

Во время обысков по месту жительства и работы правоохранители изъяли более 80-ти электронных устройств. Среди них – ноутбук, портативные камеры, карты памяти и специальные шпионские ручки. На этих носителях хранилось бесчисленное количество непристойных фотографий несовершеннолетних, в том числе учениц из школы, где преподавал Гилкс.

Фейковые профили и шантаж в Сети

Кроме тайной съемки под юбками на уроках, следствие разоблачило и другие методы работы педофила. Выяснилось, что преподаватель создавал фейковые страницы в социальных сетях, притворяясь мальчиком-подростком. Таким образом, он втирался в доверие к девочкам и с помощью манипуляций заставлял их присылать свои интимные фото и видео.

Гилкс признал свою вину по множественным обвинениям, среди которых использование скрытых камер без согласия, сексуальное общение с ребенком и хранение непристойных изображений детей. Кроме 16 лет за решеткой, суд назначил ему дополнительные пять лет пребывания под строгим наблюдением после освобождения и выдал бессрочный ордер на предотвращение сексуального вреда.

«Опасный хищник без границ»

Представители правоохранительных органов были в шоке от размаха и цинизма преступлений. В полиции назвали Гилкса «крайне опасным мужчиной, который демонстрировал упорное хищническое поведение в отношении молодых девушек ради собственного сексуального удовольствия».

В свою очередь старший прокурор Стейси Гослинг подчеркнула, что осужденный совершенно не думал о тех длительных последствиях и травмах, которые его насилие нанесет молодым жертвам. Она отметила невероятную смелость пострадавших девушек, не побоявшихся свидетельствовать против своего бывшего учителя в суде.

