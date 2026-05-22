Эффектное появление: Моника Беллуччи посетила Каннский кинофестиваль в кожаном платье с имитацией кружева
61-летняя актриса приехала во Францию, чтобы презентовать на фестивале фильм со своим участием.
Моника Беллуччи появилась на Каннском кинофестивале. Она пришла на премьеру фильма «День рождения» (The Birthday Party) от французского режиссера Леи Мисиус, в котором сыграла.
Актриса появилась на красной дорожке в кожаном полупрозрачном платье макси от бренда Fendi с имитацией кружева. Наряд имел воротник, молнию-застежку сверху, длинные рукава с молниями и акцентные кожаные манжеты и линию на талии.
Аутфит Беллуччи дополнила идеально укладкой с челкой, макияжем с акцентом на глазах, которые она подчеркнула черным карандашом, серьгами с камнями, драгоценным колье и кольцами.
Моника позировала перед фотографами также со своими коллегами из ленты.