В оперных перчатках и платье с глубоким декольте: украинская модель Снежана Онопка в готическом образе появилась в Каннах
Украинская манекенщица в черном наряде вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля.
Украинская модель Снежана Онопка появилась на премьере фильма "День рождения" (The Birthday Party), которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
На красной дорожке манекенщица предстала в готическом образе. На ней было черное платье макси с глубоким V-образным декольте и объемной баской.
Аутфит Снежана дополнила черными оперными перчатками и обувью с блестками. У нее была прическа с локонами, макияж смоки-айс и с черной помадой, элегантные длинные серьги в ушах и роскошное колье с бриллиантами и сапфирами на шее.
