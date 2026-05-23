Здесь разгадывали тайны Вселенной: в Кембридже снова продают последний дом Стивена Гокинга

Недвижимость, связанная с именами видных деятелей науки, продолжает оставаться надежной инвестицией. Отдельный дом в престижном районе Ньюнем в Кембридже, принадлежавший одному из самых известных ученых современности Стивену Хокингу , снова появился на рынке недвижимости.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на отчет авторитетного агентства недвижимости Bidwells.

Маркетинг по имени ученого

Дом расположен на одной из самых востребованных улиц Кембриджа, всего в нескольких сотнях метров от центра города. Риелторы описывают здание как «очень индивидуальное и архитектурно интересное».

Дом имеет пять спален и три гостиных. Среди интерьерных особенностей:

открытые деревянные балки и сводчатые потолки;

большое количество мансардных окон;

пол из массива дуба и аутентичный камин;

зрелый ухоженный сад на близлежащей территории.

Нынешние владельцы приобрели это здание в 2020 году за 2 миллиона фунтов стерлингов. За это время они провели капитальную реконструкцию, добавив в планировку новый рабочий кабинет и дополнительную спальню на первом этаже, после чего цена недвижимости взлетела вверх на полмиллиона фунтов. Представители компании Bidwells утверждают, что новый дизайн «идеально сочетает историческую значимость с современным комфортом».

Пол века в Кембридже

Для Стивен Хокинга Кембридж был не просто местом работы, а домом на протяжении большей части жизни. Он прибыл туда в 1962 году в качестве аспиранта и оставался в университете более 50 лет.

С 1979 по 2009 год Гокинг занимал должность Лукасовского профессора математики - одну из самых престижных академических должностей в мировой науке (в свое время ее занимал Исаак Ньютон).

В возрасте 21 года Гокинг диагностировали неизлечимое заболевание моторных нейронов (боковой амиотрофический склероз), которое с годами полностью его парализовало. Несмотря на прогнозы врачей, которые давали ему всего несколько лет жизни, ученый опроверг все медицинские теории, продолжал научную деятельность и умер в возрасте 76 лет. Именно в этом каменном доме в Ньюнеме прошли его последние годы жизни.

Напомним, после смерти Гокинка его кресло-тележка продали с молотка за неожиданную сумму. Цена за лот выросла в 26 раз от начальной цифры.

