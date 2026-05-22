Польша получила новые американские истребители F-35: видео

Истребитель F-35 / © Associated Press

В пятницу, 22 мая, Польша получила первую партию из трех новейших истребителей F-35, заказанных в Соединенных Штатах. В целом страна подписала контракт на сумму 4,6 миллиарда долларов на приобретение более трех десятков этих машин, которые будут известны как «Гусар».

Об этом сообщает Polsat News.

«Это первые истребители 5-го поколения на восточном фланге НАТО, способные обнаруживать угрозы до того, как сами будут замечены. Для Польши это не просто новое оборудование, а вступление в элитную лигу современных воздушных сил мира», — написал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на платформе X непосредственно перед прибытием самолетов.

Еще в 2020 году Польша заказала для своих ВВС 32 многоцелевых самолета F-35, изготовленные американской компанией Lockheed Martin. Сегодня состоялась первая поставка из той партии. До конца года Польша должна получить в общей сложности 14 таких самолетов.

Отмечается, что самолеты будут отправлены на 32 тактическую авиабазу в Ласке, где сейчас размещены некоторые польские F-16, а на следующем этапе — на 21 тактическую авиабазу в Свидвине, где были развернуты недавно выведенные из эксплуатации советские Су-22.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш показал видео полета новоприбывших самолетов вместе с польскими F-16.

Истребители F-35 — в чем их преимущество

Истребители пятого поколения F-35 значительно расширят возможности польских ВВС. Среди прочего, они оснащены технологией малозаметности, что затрудняет их обнаружение вражескими радарами. Они также оснащены рядом датчиков, которые собирают данные и передают их пилоту и другим подразделениям в море или на земле, в частности тем, что оснащены зенитными системами Patriot.

Они также могут нести широкий спектр вооружения, включая дальнобойные ракеты AGM-158 JASSM, которые могут атаковать наземные цели противника на расстоянии нескольких сотен километров, зенитные ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder, а также управляемые и планирующие бомбы.

