Польша усиливает военную разведку из космоса

Польский военный спутник

Польша вывела на околоземную орбиту новейший военный спутник ракетой SpaceX. В Министерстве обороны страны заявили, что это улучшит разведывательные возможности польской армии.

Об этом пишет TVP World.

Построенный польско-финской компанией ICEYE для польских вооруженных сил, спутник, четвертый в своем роде в Польше, имеет целью усилить возможности Варшавы наблюдать за поверхностью Земли как днем, так и ночью, в частности при неблагоприятных погодных условиях.

Он был запущен в космос ракетой Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала с космической базы Ванденберг в Калифорнии около 9:00 утра по польскому времени (в 10:00 по Киеву) в воскресенье, 3 мая.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что спутник улучшит разведывательные возможности Польши.

«Мы строим военную радиолокационную созвездие POLSARIS, которое обеспечит Вооруженные силы Польши новыми возможностями изображения Земли», — написал он на X.

По его словам, новый спутник обеспечивает «конкретную поддержку оперативных сил и всей системы национальной безопасности».

Радиолокационная группировка POLSARIS использует технологию радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), которая позволяет спутникам «видеть» сквозь облака, дым и туман, в отличие от стандартных оптических систем.

Первый спутник ICEYE для польских военных, являющийся частью соглашения о сотрудничестве под названием MikroSAR, вышел на орбиту 28 ноября 2025 года, а два других — в марте этого года.

Воскресная миссия SpaceX в целом вывела на орбиту 45 полезных грузов. Среди них — еще один польский спутник, варшавской космической компании Eycore, которая специализируется на технологии радиолокационной визуализации. Такие системы используются для военного наблюдения, защиты критической инфраструктуры, отслеживания кораблей и оценки ущерба после стихийных бедствий.

