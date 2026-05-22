Польща отримала нові американські винищувачі F-35: відео

Винищувач F-35

У п’ятницю, 22 травня, Польща отримала першу партію із трьох новітніх винищувачів F-35, замовлених у Сполучених Штатах. Загалом країна підписала контракт на суму 4,6 мільярда доларів на придбання понад трьох десятків цих машин, які будуть відомі як «Гусар».

Про це повідомляє Polsat News.

«Це перші винищувачі 5-го покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози до того, як самі будуть помічені. Для Польщі це не просто нове обладнання, а вступ до елітної ліги сучасних повітряних сил світу», — написав міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш на платформі X безпосередньо перед прибуттям літаків.

Ще у 2020 році Польща замовила для своїх ВПС 32 багатоцільові літаки F-35, виготовлені американською компанією Lockheed Martin. Сьогодні відбулося перше постачання з тієї партії. До кінця рокі Польща повинна отримати загалом 14 таких літаків.

Зазначається, що літаки будуть відправлені на 32 тактичну авіабазу в Ласці, де зараз розміщені деякі польські F-16, а на наступному етапі — на 21 тактичну авіабазу в Свидвіні, де були розгорнуті нещодавно виведені з експлуатації радянські Су-22.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш показав відео польоту новоприбулих літаків разом із польськими F-16.

Винищувачі F-35 — у чому їх перевага

Винищувачі п’ятого покоління F-35 значно розширять можливості польських ВПС. Серед іншого, вони оснащені технологією малопомітності, що ускладнює їх виявлення ворожими радарами. Вони також оснащені низкою датчиків, які збирають дані та передають їх пілоту та іншим підрозділам у морі чи на землі, зокрема тим, що оснащені зенітними системами Patriot.

Вони також можуть нести широкий спектр озброєння, включаючи далекобійні ракети AGM-158 JASSM, які можуть атакувати наземні цілі противника на відстані кількох сотень кілометрів, зенітні ракети AIM-120 AMRAAM та AIM-9X Sidewinder, а також керовані та плануючі бомби.

