Країна НАТО терміново підняла винищувачі через атаку РФ: у кількох районах оголосили тривогу

У ніч проти вівторка, 19 травня, під час чергової масованої атаки російських окупантів на цивільну та портову інфраструктуру України, Румунія була змушена екстрено підняти в небо свої бойові літаки.

Про це офіційно повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає румунський провідний сайт новин Agerpres.

За даними оборонного відомства країни-члена НАТО, російські війська здійснили серію ударів безпілотниками по об’єктах поблизу річкового кордону з Румунією. Румунські наземні радари в режимі реального часу відстежили групу дронів, які атакували український порт Ізмаїл.

Через безпосередню близькість бойових дій до кордонів Альянсу, військове керівництво Румунії вжило екстрених заходів безпеки:

О 01:45 ночі з 86-ї авіабази у Фетешті за тривогою злетіли два винищувачі F-16, які виконували бойове чергування з патрулювання повітряного простору.

О 02:05 ночі Національний військовий командний центр ініціював запуск системи громадського оповіщення RO-ALERT у північній частині прикордонного повіту Тулча. Мешканців закликали бути пильними.

«Наземні радари відстежили групу безпілотників, які вдарили по порту Ізмаїл в Україні. У національному повітряному просторі Румунії радіолокаційних сигналів наразі не виявлено. Повітряна тривога була припинена о 2:57 ночі», — зазначили у пресслужбі румунського Міноборони.

У відомстві також наголосили, що Бухарест у режимі реального часу інформує союзні структури НАТО про розвиток ситуації на кордоні та підтримує з ними постійний контакт через регулярні російські провокації.

Вночі проти 19 травня армія Російської Федерації атакувала Броварський район Київської області. У Броварах пошкоджено багатоповерхівку. Внаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджено технічний балкон багатоповерхівки та два легкові автомобілі у Броварах. На місцях працюють усі оперативні служби.

Вночі та зранку 19 травня російські загарбники атакували «Шахедами» Новобаварський район Харкова та Харківський район. Загинула жінка, постраждали щонайменше шестеро людей, серед яких дитина. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань та розбирати завали.

