Прикордонники запустили важливий сервіс: хто може перевірити обмеження на виїзд

Держприкордонслужба запускає сервіс «Особистий кабінет». Українці отримали можливість самостійних онлайн-перевірок заборони на виїзд за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Новий сервіс „Особистий кабінет“ на офіційному сайті ДПСУ дозволяє отримувати інформацію в реальному часі лише про наявність заборон, накладених на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що цей сервіс стосується тимчасових обмежень на виїзд, накладених судом або виконавчою службою. Найчастіше це стосується батьків, які ухиляються від сплати аліментів, від виконання рішення суду або мають заборгованість зі сплати, підтверджену ухвалою виконавчої служби.

Раніше для отримання такої інформації доводилося подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ (поштою чи особисто) та чекати на відповідь кілька тижнів. Тепер усе стало максимально зручно та швидко.

Водночас обмеження через воєнний стан (для чоловіків 18–60 років та інших осіб) для виїзду за кордон перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.

Як працює новий сервіс

1. Реєстрація «Особистого кабінету» — через електронний підпис id.gov.ua, Дія. Підпис, BankID або КЕП.

2. Авторизація — вхід до особистого кабінету на порталі ДПСУ.

3. Перевірка в реальному часі — система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ.

4. Результат — миттєво з’являється статус: «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження».

Сервіс працює 24/7 та доступний з будь-якого пристрою — смартфона, планшета чи комп’ютера.

«Запуск „Особистого кабінету“ — це частина великої цифрової трансформації прикордонної служби. Тепер перевірити свій статус перед поїздкою можна за лічені секунди, не виходячи з дому», — зазначили у ДПСУ.

