Подовження захисту в ЄС, але без чоловіків: як Європа планує змінити правила для біженців з України

У Євросоюзі обговорюють можливість позбавлення військовозобов’язаних українців права на притулок після березня 2027 року, оскільки надання їм притулку суперечить військовій підтримці Києва.

Українські біженці

Українські біженці / © NOS.nl

ЄС може подовжити захист українців до 2027 року, виключивши з нього придатних до служби чоловіків.

Такий висновок напрошується з заяви спецпредставниці з питань українців в ЄС Ілви Йоганссон, яка виступає за позбавлення українців призовного віку права на притулок у Євросоюзі, в етері української служби DW.

«На мою особисту думку, не зовсім логічним є те, що багато військовозобов’язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, щойно перетинають кордон — можливо, навіть нелегально — одразу отримують тимчасовий захист», — сказала Йоганссон, відповідаючи на запитання, що буде з захистом українців у ЄС після березня 2027 року.

«Я вважаю, що це суперечливий сигнал, який ми надсилаємо Україні, адже ми підтримуємо її у військовому аспекті її боротьби з російською агресією. Тож як на мене, є сенс у тому, щоб запроваджувати певні обмеження», — додала вона.

Водночас Йоганссон зазначила, що дискусії на цю тему все ще тривають, і обмеження, якщо їх і запровадять, будуть «незначними».

Повернення українців з-за кордону — останні новини

Нагадаємо, лідер чеської ультраправої та антиіммігрантської партії SPD («Свобода і пряма демократія») Томіо Окамура заявив, нібито Прага веде переговори в ЄС щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Раніше ми писали про те, що Київ хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС. Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із Європейським комісаром з питань внутрішніх справ і міграції Магнусом Бруннером, під час якої ключовою темою стало майбутнє українців, які перебувають у Європейському Союзі через війну.

