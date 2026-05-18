Чи подовжить ЄС тимчасовий захист українцям: що відомо

Українці / © УНІАН

Реклама

У Європейському Союзі наразі продовжуються дискусії стосовно можливого продовження дії статусу тимчасового захисту для громадян України ще на один рік.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, повідомляє кореспондентка «Європейської правди».

Поточний статус переговорів

За словами речника Єврокомісії, остаточного узгодженого плану дій на рівні блоку наразі немає.

Реклама

«Що я можу сказати, то це те, що обговорення тривають», — заявив Ламмерт.

Він поінформував, що Європейська комісія розпочала відповідні консультації з країнами-учасницями ЄС у березні під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ.

«Ми вважаємо, що це необхідне обговорення. Йдеться про підтримку України та біженців з України… На цьому етапі немає рішення», — підкреслив речник.

Можливі варіанти рішень

За інформацією «Європейської правди», Єврокомісія спільно з державами-членами ЄС наразі опрацьовує варіанти спільного скоординованого рішення щодо правового статусу українських громадян у межах блоку після березня 2027 року. На порядку денному розглядаються різні сценарії: від повного припинення дії механізму тимчасового захисту до його чергової пролонгації на річний термін.

Реклама

Директива про тимчасовий захист була активована в березні 2022 року. Цей інструмент дозволив мільйонам українських утікачів від війни отримати швидкий доступ до базових прав у країнах ЄС — зокрема до житла, працевлаштування та медичної допомоги — без необхідності проходити тривалу та складну процедуру надання притулку.

Тимчасовий захист ЄС — останні новини

Нагадаємо, Європейська комісія, ймовірно, запропонує подовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік. Таке рішення дозволить українцям легально перебувати в країнах ЄС до березня 2028-го.

Раніше повідомлялося, що після завершення чинності директиви ЄС про тимчасовий захист уряд Ірландії розпочне реалізовувати програму добровільного повернення українських біженців додому. В такий спосіб у цій країні прагнуть уникнути надмірного навантаження на національну систему соціального захисту.

Також після ймовірного завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року головним пріоритетом України стане створення умов для безпечного та добровільного повернення громадян.

Реклама

Новини партнерів