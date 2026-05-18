Квіти цвістимуть рясніше: садівник короля Чарльза назвав несподіваний засіб

Колишній садівник короля Чарльза Джек Стукс, який понад 20 років працював у маєтку Хайгроув-Хаус, поділився простим способом догляду за квітами. За його словами, для рододендронів та азалій особливо корисною може бути кавова гуща.

Стукс пояснив, що кавова гуща найкраще підходить рослинам, які люблять кислий ґрунт. До таких належать рододендрони та азалії — популярні садові квіти, які цінують за яскраве та рясне цвітіння.

За словами садівника, кава містить поживні речовини, зокрема азот, калій і магній. Вони допомагають рослинам краще рости, зміцнюватися та активніше цвісти. Крім того, під час розкладання кавова гуща покращує структуру ґрунту і допомагає йому довше утримувати вологу.

Як правильно використовувати кавову гущу

Стукс наголосив, що перед внесенням у ґрунт кавову гущу потрібно добре висушити. У сонячні дні він радить розкладати її на деку, а після висихання зберігати в герметичному контейнері.

Коли гуща готова до використання, її варто змішати з компостом і внести навколо коренів рослини. Після цього суміш потрібно злегка перемішати з ґрунтом і добре полити.

Водночас садівник застерігає: волога кавова гуща може сприяти появі плісняви, тому використовувати її слід лише після повного висихання.

Важливе застереження для власників тварин

Джек Стукс також радить не залишати великі грудки кавової гущі на поверхні ґрунту. Її краще ретельно змішувати з компостом, щоб вона рівномірно розподілялася і не привертала увагу домашніх тварин.

Особливо це стосується собак, адже кава може бути для них токсичною.

Кавова гуща може відлякувати шкідників

Ще одна перевага кавової гущі — вона може допомогти у боротьбі зі слимаками та равликами. За словами садівника, навколо основи таких рослин, як дельфініуми або хости, можна зробити кільце із сухої кавової гущі.

Через шорстку текстуру слимаки та равлики менш охоче долають такий бар’єр. Крім того, кофеїн може діяти як додатковий відлякувальний фактор.

Водночас Стукс радить не зловживати кавовою гущею. Її надлишок може зробити ґрунт занадто кислим. Тому використовувати цей спосіб варто поступово і насамперед як підживлення для рослин, а не лише як засіб проти шкідників.

