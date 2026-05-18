Угорщина змінила рішення щодо депортації інкасаторів "Ощадбанку": що відомо

В Угорщині скасували рішення про депортацію та заборону на в’їзд сімом інкасаторам “Ощадбанку”.

Ощадбанк

Ощадбанк / © ТСН

В Угорщині Генеральна дирекція поліції у справах іноземців повністю скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони щодо всіх семи співробітників “Ощадбанку».

Про це повідомили в пресслужбі «Ощадбанку».

Обставини та підстави скасування обмежень

Згідно з рішенням угорського відомства, дані про обмеження щодо українських громадян мають бути негайно видалені з державних реєстрів.

Повідомляється, що підставою для скасування санкцій стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини. Ця структура відкликала свої попередні висновки, у яких стверджувалося про нібито наявність загрози національній безпеці з боку працівників українського банку.

Зазначається, що угорська сторона ухвалила це рішення самостійно, не чекаючи завершення судового процесу в Будапешті, який розпочався після оскарження депортації в судовому порядку.

Таким чином, анульовано всі обмеження від 6 березня 2026 року. Тоді угорська влада ухвалила рішення депортувати українських інкасаторів «Ощадбанку» із забороною в’їзду до країн Шенгенської зони.

«Повне скасування незаконних рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти „Ощадбанку“. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права. Ця перемога демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та послідовність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях», — зазначив голова правління «Ощадбанку» Юрій Каціон.

У фінустанові також висловили вдячність за підтримку в судовому процесі угорській юридичній фірмі Horvathlawyers та національному раднику — юридичній фірмі Asters.

Скандал із затриманням українських інкасаторів в Угорщині — що відомо

У березні та травні 2026 року «Ощадбанку» вдалося повністю розв’язати ситуацію із безпідставним затриманням свого вантажу в Угорщині. Інцидент стався 5 березня, коли угорські правоохоронці зупинили два інкасаторські автомобілі банку.

Співробітники «Ощадбанку» везли транзитом із Відня до Києва 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Ці кошти призначалися для підтримки готівкового обігу в Україні, а саме перевезення відбувалося легально в межах угоди з австрійським Райффайзен Банком і з дотриманням усіх митних правил ЄС.

Уже наступного дня, 6 березня, сімох затриманих українських інкасаторів відпустили, і вони повернулися додому. За тиждень, 12 березня, банк отримав назад свої автомобілі.

Крапку в цій справі поставили 6 травня 2026 року, коли «Ощадбанку» повністю повернули весь вилучений вантаж валюти та золота.

